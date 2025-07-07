Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей

Шашлык из куриных сердечек — это как та находка на пикнике, о которой сначала все сомневаются, а потом дерутся за последний шампур. Почему-то это блюдо несправедливо редко появляется на гриле, хотя по вкусу оно может заткнуть за пояс даже классическую свинину. Даже если вы не фанат субпродуктов — попробуйте.
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Шашлык из куриных сердечек
Ингредиенты
Куриные сердечки — 1 кг
Лук репчатый — 500 г
Чеснок — 3 зубчика
Сметана 25% — 300 г
Сливки 10% — 250 мл
Горчица — 1 ст. л.
Томатный соус — 1 ст. л.
Паприка копченая молотая, чёрный молотый перец, соль — по вкусу
Секретный ингредиент
Фишка здесь в маринаде. Нежный, сливочно-сметанный, с томатной кислинкой, чесноком и горчицей — он превращает куриные сердечки в маленькие ароматные шедевры. Маринуются они быстро, жарятся тоже недолго, а в итоге — мягкие, сочные и насыщенные вкусом кусочки.
Как готовить
Сердечки промываем, избавляем от жира и отправляем в большую миску. Солим, перчим, добавляем копченую паприку — она даст тот самый "дымный" оттенок.
Нарезаем лук толстыми кольцами и добавляем к сердечкам. Он отдаст маринаду свою сладость и аромат, а при жарке станет мягким и подрумянится.
В отдельной посуде смешиваем сметану со сливками. Добавляем выдавленный чеснок, горчицу, томатный соус — всё хорошенько перемешиваем. Получается густой, ароматный маринад.
Заливаем этим маринадом сердечки с луком, аккуратно перемешиваем и отправляем в прохладное место на пару часов (можно и дольше, хуже не будет).
Когда угли прогорели и покрылись белым пеплом — самое время жарить. Сердечки нанизываем на шампуры, чередуя с луком. Лишний маринад можно слегка стряхнуть.
Жарим 15–20 минут, постоянно переворачивая. Это важно: сердечки маленькие, легко подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Лучше вертеть чаще, чем жалеть потом.
Уточнения
Шашлы́к — блюдо из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.