Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей

Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из куриных сердечек — это как та находка на пикнике, о которой сначала все сомневаются, а потом дерутся за последний шампур. Почему-то это блюдо несправедливо редко появляется на гриле, хотя по вкусу оно может заткнуть за пояс даже классическую свинину. Даже если вы не фанат субпродуктов — попробуйте.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык из куриных сердечек

Ингредиенты

Куриные сердечки — 1 кг

Лук репчатый — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Сметана 25% — 300 г

Сливки 10% — 250 мл

Горчица — 1 ст. л.

Томатный соус — 1 ст. л.

Паприка копченая молотая, чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Секретный ингредиент

Фишка здесь в маринаде. Нежный, сливочно-сметанный, с томатной кислинкой, чесноком и горчицей — он превращает куриные сердечки в маленькие ароматные шедевры. Маринуются они быстро, жарятся тоже недолго, а в итоге — мягкие, сочные и насыщенные вкусом кусочки.

Как готовить

Сердечки промываем, избавляем от жира и отправляем в большую миску. Солим, перчим, добавляем копченую паприку — она даст тот самый "дымный" оттенок. Нарезаем лук толстыми кольцами и добавляем к сердечкам. Он отдаст маринаду свою сладость и аромат, а при жарке станет мягким и подрумянится. В отдельной посуде смешиваем сметану со сливками. Добавляем выдавленный чеснок, горчицу, томатный соус — всё хорошенько перемешиваем. Получается густой, ароматный маринад. Заливаем этим маринадом сердечки с луком, аккуратно перемешиваем и отправляем в прохладное место на пару часов (можно и дольше, хуже не будет). Когда угли прогорели и покрылись белым пеплом — самое время жарить. Сердечки нанизываем на шампуры, чередуя с луком. Лишний маринад можно слегка стряхнуть. Жарим 15–20 минут, постоянно переворачивая. Это важно: сердечки маленькие, легко подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Лучше вертеть чаще, чем жалеть потом.

Уточнения

Шашлы́к — блюдо из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

