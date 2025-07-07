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Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей

Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
2:19
Еда

Шашлык из куриных сердечек — это как та находка на пикнике, о которой сначала все сомневаются, а потом дерутся за последний шампур. Почему-то это блюдо несправедливо редко появляется на гриле, хотя по вкусу оно может заткнуть за пояс даже классическую свинину. Даже если вы не фанат субпродуктов — попробуйте. 

Шашлык из куриных сердечек
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык из куриных сердечек

Ингредиенты

  • Куриные сердечки — 1 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сметана 25% — 300 г
  • Сливки 10% — 250 мл
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Томатный соус — 1 ст. л.
  • Паприка копченая молотая, чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Секретный ингредиент

Фишка здесь в маринаде. Нежный, сливочно-сметанный, с томатной кислинкой, чесноком и горчицей — он превращает куриные сердечки в маленькие ароматные шедевры. Маринуются они быстро, жарятся тоже недолго, а в итоге — мягкие, сочные и насыщенные вкусом кусочки.

Как готовить

  1. Сердечки промываем, избавляем от жира и отправляем в большую миску. Солим, перчим, добавляем копченую паприку — она даст тот самый "дымный" оттенок.
  2. Нарезаем лук толстыми кольцами и добавляем к сердечкам. Он отдаст маринаду свою сладость и аромат, а при жарке станет мягким и подрумянится.
  3. В отдельной посуде смешиваем сметану со сливками. Добавляем выдавленный чеснок, горчицу, томатный соус — всё хорошенько перемешиваем. Получается густой, ароматный маринад.
  4. Заливаем этим маринадом сердечки с луком, аккуратно перемешиваем и отправляем в прохладное место на пару часов (можно и дольше, хуже не будет).
  5. Когда угли прогорели и покрылись белым пеплом — самое время жарить. Сердечки нанизываем на шампуры, чередуя с луком. Лишний маринад можно слегка стряхнуть.
  6. Жарим 15–20 минут, постоянно переворачивая. Это важно: сердечки маленькие, легко подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Лучше вертеть чаще, чем жалеть потом.

Уточнения

Шашлы́к — блюдо из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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