Они мягче подушки и пахнут, как дом в детстве: булочки, в которых застрянешь навсегда

Рецепт очень вкусных и ароматных булочек на кефире с сырной начинкой, зеленью и чесноком. Они отлично подойдут как дополнение к супу, перекус или завтрак с чашкой чая.
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Булки
Готовятся быстро и просто, рецепт подойдёт даже новичкам, а опытные кулинары обязательно добавят его в свою копилку быстрых вкусняшек на кефире. Ведь не всем по душе возиться с дрожжевым или слоёным тестом, а иногда так хочется домашней, теплой, пышной выпечки. Порадуйте себя и близких такими булочками с нежной сырной начинкой — от них просто невозможно отказаться.
Кефир и сливочное масло достаньте заранее, чтобы кефир согрелся до комнатной температуры, а масло стало мягким. Для начинки лучше всего подойдёт моцарелла — она отлично тянется. Добавьте немного плавленого сыра — он делает начинку ещё нежнее.
Подготовьте сливочное масло и кефир. Масло должно быть мягким, кефир — комнатной температуры. Взбейте яйцо вилкой.
Соедините кефир (или йогурт), масло и 2/3 взбитого яйца. Оставьте немного яйца для смазывания булочек перед выпечкой.
Хорошо перемешайте жидкие ингредиенты вилкой до однородности.
Просейте муку, добавьте разрыхлитель. Добавьте в муку соль, сахар и сухой чеснок. Хорошо перемешайте венчиком.
Смешайте жидкие и сухие ингредиенты. Замесите нежное, воздушное тесто, сначала вилкой, потом руками. Если нужно, добавьте немного муки — зависит от размера яйца и густоты кефира.
Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 20 минут.
Натрите сыр на мелкой тёрке. Мелко нарежьте укроп. Смешайте натёртый сыр, 2/3 укропа, плавленый сыр и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте начинку.
Достаньте тесто из холодильника, присыпьте доску мукой. Разделите тесто на 16 равных частей. Каждую часть раскатайте так, чтобы середина была чуть толще краёв. Положите в центр шарик начинки, защипите края, сформируйте шарик. Тесто должно плотно закрывать начинку.
Выложите булочки на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте 20 минут при 200°C.
Пока булочки пекутся, приготовьте намазку: смешайте растительное масло, оставшийся укроп и выдавленные зубчики чеснока. Готовые булочки горячими смажьте намазкой — аромат просто фантастический.
Подавайте сразу, пока булочки тёплые и мягкие. Приятного аппетита!
Уточнения
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.