Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчина угнал авто в поисках бензина и стал виновником гибели пассажирки
Группировка Центр уничтожила более 440 бойцов ВСУ за сутки
Россия нанесла поражение четырём бригадам ВСУ на Сумщине и Харьковщине
Минобороны РФ: группировка Запад разгромила четыре бригады ВСУ на Харьковщине
Смолов извинился за драку в Кофемании и заявил о вымогательстве: начались угрозы и шантаж
Политические интриги на Украине: кто контролирует власть и информацию?
Минобороны РФ: за сутки уничтожено 402 беспилотника и 7 авиабомб ВСУ
Удаление волос летом: шугаринг, воск и отбеливание — сравнение
Минобороны РФ отчиталось о разгроме двух бригад ВСУ на востоке

Они мягче подушки и пахнут, как дом в детстве: булочки, в которых застрянешь навсегда

Вкуснее булочек не бывает: рецепт, который удивит даже опытных хозяек
3:29
Еда

Рецепт очень вкусных и ароматных булочек на кефире с сырной начинкой, зеленью и чесноком. Они отлично подойдут как дополнение к супу, перекус или завтрак с чашкой чая.

Булки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булки

Готовятся быстро и просто, рецепт подойдёт даже новичкам, а опытные кулинары обязательно добавят его в свою копилку быстрых вкусняшек на кефире. Ведь не всем по душе возиться с дрожжевым или слоёным тестом, а иногда так хочется домашней, теплой, пышной выпечки. Порадуйте себя и близких такими булочками с нежной сырной начинкой — от них просто невозможно отказаться. 

Ингредиенты

  • 60 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 1 пучок свежего укропа
  • 10 г сахара
  • 1 яйцо куриное
  • 11 г разрыхлителя
  • 2 ч.л. сухого чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 5 зубчиков чеснока (3 для начинки, 2 для намазки)
  • 75 г плавленого сыра
  • 120 г моцареллы
  • 200 мл кефира (можно заменить натуральным йогуртом)
  • 0,5 ч.л. соли
  • 250 г муки

Приготовление

Кефир и сливочное масло достаньте заранее, чтобы кефир согрелся до комнатной температуры, а масло стало мягким. Для начинки лучше всего подойдёт моцарелла — она отлично тянется. Добавьте немного плавленого сыра — он делает начинку ещё нежнее. 

  1. Подготовьте сливочное масло и кефир. Масло должно быть мягким, кефир — комнатной температуры. Взбейте яйцо вилкой.
  2. Соедините кефир (или йогурт), масло и 2/3 взбитого яйца. Оставьте немного яйца для смазывания булочек перед выпечкой.
  3. Хорошо перемешайте жидкие ингредиенты вилкой до однородности.
  4. Просейте муку, добавьте разрыхлитель. Добавьте в муку соль, сахар и сухой чеснок. Хорошо перемешайте венчиком.
  5. Смешайте жидкие и сухие ингредиенты. Замесите нежное, воздушное тесто, сначала вилкой, потом руками. Если нужно, добавьте немного муки — зависит от размера яйца и густоты кефира.
  6. Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 20 минут.
  7. Натрите сыр на мелкой тёрке. Мелко нарежьте укроп. Смешайте натёртый сыр, 2/3 укропа, плавленый сыр и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте начинку.
  8. Достаньте тесто из холодильника, присыпьте доску мукой. Разделите тесто на 16 равных частей. Каждую часть раскатайте так, чтобы середина была чуть толще краёв. Положите в центр шарик начинки, защипите края, сформируйте шарик. Тесто должно плотно закрывать начинку.
  9. Выложите булочки на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте 20 минут при 200°C.
  10. Пока булочки пекутся, приготовьте намазку: смешайте растительное масло, оставшийся укроп и выдавленные зубчики чеснока. Готовые булочки горячими смажьте намазкой — аромат просто фантастический.

Подавайте сразу, пока булочки тёплые и мягкие. Приятного аппетита!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Минобороны РФ: за сутки уничтожено 402 беспилотника и 7 авиабомб ВСУ
Хабенский научил меня выпивать: Федорцов раскрыл закадровые тайны Убойной силы
Вкуснее булочек не бывает: рецепт, который удивит даже опытных хозяек
Подразделения Южной группировки войск нанесли удар по ВСУ
Боевые действия в Херсонской области: уничтожены склады и техника ВСУ
Нутрициолог Ромашина объяснила, когда повышенный ИМТ не указывает на риски для здоровья
Роза Сябитова и её татуировки: что они говорят о ней?
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Учёные рассказали, какие животные отказываются от заботы о детёнышах
Чем подкормить огурцы в июле: органика и калийные удобрения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.