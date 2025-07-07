Они мягче подушки и пахнут, как дом в детстве: булочки, в которых застрянешь навсегда

Вкуснее булочек не бывает: рецепт, который удивит даже опытных хозяек

3:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт очень вкусных и ароматных булочек на кефире с сырной начинкой, зеленью и чесноком. Они отлично подойдут как дополнение к супу, перекус или завтрак с чашкой чая.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булки

Готовятся быстро и просто, рецепт подойдёт даже новичкам, а опытные кулинары обязательно добавят его в свою копилку быстрых вкусняшек на кефире. Ведь не всем по душе возиться с дрожжевым или слоёным тестом, а иногда так хочется домашней, теплой, пышной выпечки. Порадуйте себя и близких такими булочками с нежной сырной начинкой — от них просто невозможно отказаться.

Ингредиенты

60 г сливочного масла (комнатной температуры)

1 пучок свежего укропа

10 г сахара

1 яйцо куриное

11 г разрыхлителя

2 ч.л. сухого чеснока

2 ст.л. растительного масла

5 зубчиков чеснока (3 для начинки, 2 для намазки)

75 г плавленого сыра

120 г моцареллы

200 мл кефира (можно заменить натуральным йогуртом)

0,5 ч.л. соли

250 г муки

Приготовление

Кефир и сливочное масло достаньте заранее, чтобы кефир согрелся до комнатной температуры, а масло стало мягким. Для начинки лучше всего подойдёт моцарелла — она отлично тянется. Добавьте немного плавленого сыра — он делает начинку ещё нежнее.

Подготовьте сливочное масло и кефир. Масло должно быть мягким, кефир — комнатной температуры. Взбейте яйцо вилкой. Соедините кефир (или йогурт), масло и 2/3 взбитого яйца. Оставьте немного яйца для смазывания булочек перед выпечкой. Хорошо перемешайте жидкие ингредиенты вилкой до однородности. Просейте муку, добавьте разрыхлитель. Добавьте в муку соль, сахар и сухой чеснок. Хорошо перемешайте венчиком. Смешайте жидкие и сухие ингредиенты. Замесите нежное, воздушное тесто, сначала вилкой, потом руками. Если нужно, добавьте немного муки — зависит от размера яйца и густоты кефира. Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 20 минут. Натрите сыр на мелкой тёрке. Мелко нарежьте укроп. Смешайте натёртый сыр, 2/3 укропа, плавленый сыр и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте начинку. Достаньте тесто из холодильника, присыпьте доску мукой. Разделите тесто на 16 равных частей. Каждую часть раскатайте так, чтобы середина была чуть толще краёв. Положите в центр шарик начинки, защипите края, сформируйте шарик. Тесто должно плотно закрывать начинку. Выложите булочки на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте 20 минут при 200°C. Пока булочки пекутся, приготовьте намазку: смешайте растительное масло, оставшийся укроп и выдавленные зубчики чеснока. Готовые булочки горячими смажьте намазкой — аромат просто фантастический.

Подавайте сразу, пока булочки тёплые и мягкие. Приятного аппетита!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

