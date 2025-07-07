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Идеальная Нутелла за 5 шагов: попробуйте этот рецепт и вы больше не вернётесь к покупной

5 шагов к идеальной домашней Нутелле: простой рецепт, который не может не получиться
2:29
Еда

Хотите приготовить вкусную домашнюю Нутеллу, но не знаете, с чего начать? Вдохновляйтесь рецептом от Лады Грушки! Этот десерт станет прекрасной альтернативой покупной Нутелле, и вы больше не захотите тратить на него деньги.

Шоколадный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный крем

История пасты Nutella началась после Второй мировой войны, когда какао было редкостью. Итальянская компания Ferrero из Пьемонта придумала пасту из лесных орехов, сахара и небольшого количества какао. Сначала пасту делали в виде буханки, которую можно было нарезать и намазывать на хлеб, называя ее Giandujot. В 1951 году она стала кремообразной и получила название SuperCrema.

Современная Нутелла

Первая банка современной Нутеллы появилась в 1964 году. Два года спустя она завоевала популярность во Франции, а через двенадцать лет добралась до Австралии. С 2007 года 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, благодаря итало-американскому блогеру Саре Россо, которая призвала любителей пасты объединиться.

Нутелла по проверенному чешскому рецепту

Ингредиенты:

  • 100 г фундука;
  • 1 банка сгущенного молока с сахаром;
  • 200 г молочного шоколада;
  • 4 столовые ложки меда;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Обжарьте фундук. Разогрейте духовку до 180°C и подсушите орехи на противне около 13 минут.
  2. Снимите кожицу. После обжарки переложите орехи на полотенце и аккуратно потрите, чтобы удалить кожицу.
  3. Измельчите орехи. Поместите орехи в блендер и измельчите до однородной массы, стараясь не перемалывать слишком долго, чтобы избежать комочков.
  4. Растопите шоколад. В кастрюле смешайте молоко, шоколад, мед и щепотку соли. Чтобы ингредиенты не подгорели, используйте водяную баню.
  5. Объедините ингредиенты. Когда шоколад и молоко станут однородными, добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте до получения гладкой консистенции.

Готовую Нутеллу можно намазывать на свежий хлеб или есть ложкой прямо из стакана.

Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что домашняя Нутелла может быть не только вкусной, но и полезной!

Уточнения

Nutella («Нуте́лла») — зарегистрированный товарный знак джандуйи — пьемонтской шоколадной пасты, или сладкого спреда с лесными орехами, какао и молоком. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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