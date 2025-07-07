Идеальная Нутелла за 5 шагов: попробуйте этот рецепт и вы больше не вернётесь к покупной

Хотите приготовить вкусную домашнюю Нутеллу, но не знаете, с чего начать? Вдохновляйтесь рецептом от Лады Грушки! Этот десерт станет прекрасной альтернативой покупной Нутелле, и вы больше не захотите тратить на него деньги.
История пасты Nutella началась после Второй мировой войны, когда какао было редкостью. Итальянская компания Ferrero из Пьемонта придумала пасту из лесных орехов, сахара и небольшого количества какао. Сначала пасту делали в виде буханки, которую можно было нарезать и намазывать на хлеб, называя ее Giandujot. В 1951 году она стала кремообразной и получила название SuperCrema.
Современная Нутелла
Первая банка современной Нутеллы появилась в 1964 году. Два года спустя она завоевала популярность во Франции, а через двенадцать лет добралась до Австралии. С 2007 года 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, благодаря итало-американскому блогеру Саре Россо, которая призвала любителей пасты объединиться.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовую Нутеллу можно намазывать на свежий хлеб или есть ложкой прямо из стакана.
Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что домашняя Нутелла может быть не только вкусной, но и полезной!
Nutella («Нуте́лла») — зарегистрированный товарный знак джандуйи — пьемонтской шоколадной пасты, или сладкого спреда с лесными орехами, какао и молоком.
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