Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
Засор в ванной: когда можно справиться самому, а когда нужен сантехник
Сушите волосы феном каждый день? Эти 5 правил спасут их от сухости

5 советов, которые сделают сбор клубники максимально эффективным

Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
3:32
Еда

Когда ягоды на клубничных плантациях начинают краснеть, приходит время сбора урожая. На сайтах хозяйств появляется информация о том, когда можно приехать и купить клубнику по выгодной цене. Но как сделать так, чтобы этот процесс был не только приятным, но и эффективным?

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Это зависит от того, как вы цените своё время. Если для вас сбор клубники — это увлекательное приключение, то вы с удовольствием проведёте время на плантации. Однако, если ваша цель — получить качественный урожай по хорошей цене, то процесс должен быть максимально удобным и лёгким.

Трудности, с которыми можно столкнуться при сборе клубники

Сбор клубники на большом поле может быть сложным из-за нескольких факторов:

  • Солнце и жара: клубника требует много солнечного света для быстрого созревания. Это значит, что на поле нет тени, где можно укрыться от жары.
  • Низкие кусты: ягоды часто находятся близко к земле, что требует постоянного наклонения и выпрямления. Это может привести к боли в спине.
  • Заросшие кусты: если вы приедете поздно, то некоторые кусты могут быть уже собраны другими людьми, а некоторые — зарасти сорняками.
    Чтобы избежать этих проблем, следуйте советам редакторов vlasta.cz.

Как правильно собрать клубнику: 5 советов

  1. Приходите пораньше и избегайте сбора после дождя. Чем раньше вы приедете на плантацию, тем больше у вас будет шансов найти хорошее место для сбора. Не собирайте клубнику после дождя: она становится тяжёлой, теряет вкус и быстрее портится.
  2. Выберите ряд и работайте систематически. Не бегайте по всему полю в поисках ягод. Выберите ряд, который уже начал краснеть, и оставайтесь на нём. Работайте от куста к кусту, чтобы не тратить время на переходы.
  3. Поддерживайте правильную позу. Наклоняться вперёд дугой — это не самое удобное положение для спины. Попробуйте приседать или вставать на колени, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Также можно использовать подушку, чтобы положить под колени.
  4. Ориентируйтесь на запах. Созревшая клубника имеет интенсивный аромат. Если ягоды пахнут сладко, значит, они готовы к сбору. Обратите внимание на весь ряд: если он пахнет клубникой, это хороший знак.
  5. Выбирайте только лучшие ягоды. Не стоит собирать все ягоды подряд. Оставляйте маленькие, деформированные или повреждённые ягоды на кусте. Выбирайте только те ягоды, которые выглядят здоровыми и красивыми.

Дополнительные советы

Не забудьте взять с собой всё необходимое:

  • Прочные контейнеры: чтобы клубника не раздавилась во время транспортировки.
  • Одежда: лучше выбрать что-то, что не жалко испачкать.
  • Шляпа и солнцезащитные очки: чтобы защитить себя от солнца.
  • Солнцезащитный крем: для защиты кожи.
  • Средство от насекомых: чтобы избежать укусов.
  • Вода: чтобы утолить жажду.
  • Полотенце: чтобы положить на шею или лоб для охлаждения.

Также заранее узнайте, как можно оплатить сбор урожая. Платёжные терминалы могут отсутствовать, поэтому возьмите с собой наличные. И не забудьте продумать, как вы будете хранить или перерабатывать собранную клубнику.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США
Как рыбы маскируются под камни: самые смертоносные хищники океана
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы
Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
Уксус и крахмал вместо химии: натуральное средство для сада
Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах
Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?
Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.