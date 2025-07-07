5 советов, которые сделают сбор клубники максимально эффективным

Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда ягоды на клубничных плантациях начинают краснеть, приходит время сбора урожая. На сайтах хозяйств появляется информация о том, когда можно приехать и купить клубнику по выгодной цене. Но как сделать так, чтобы этот процесс был не только приятным, но и эффективным?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Это зависит от того, как вы цените своё время. Если для вас сбор клубники — это увлекательное приключение, то вы с удовольствием проведёте время на плантации. Однако, если ваша цель — получить качественный урожай по хорошей цене, то процесс должен быть максимально удобным и лёгким.

Трудности, с которыми можно столкнуться при сборе клубники

Сбор клубники на большом поле может быть сложным из-за нескольких факторов:

Солнце и жара : клубника требует много солнечного света для быстрого созревания. Это значит, что на поле нет тени, где можно укрыться от жары.

: клубника требует много солнечного света для быстрого созревания. Это значит, что на поле нет тени, где можно укрыться от жары. Низкие кусты : ягоды часто находятся близко к земле, что требует постоянного наклонения и выпрямления. Это может привести к боли в спине.

: ягоды часто находятся близко к земле, что требует постоянного наклонения и выпрямления. Это может привести к боли в спине. Заросшие кусты: если вы приедете поздно, то некоторые кусты могут быть уже собраны другими людьми, а некоторые — зарасти сорняками.

Чтобы избежать этих проблем, следуйте советам редакторов vlasta.cz.

Как правильно собрать клубнику: 5 советов

Приходите пораньше и избегайте сбора после дождя. Чем раньше вы приедете на плантацию, тем больше у вас будет шансов найти хорошее место для сбора. Не собирайте клубнику после дождя: она становится тяжёлой, теряет вкус и быстрее портится. Выберите ряд и работайте систематически. Не бегайте по всему полю в поисках ягод. Выберите ряд, который уже начал краснеть, и оставайтесь на нём. Работайте от куста к кусту, чтобы не тратить время на переходы. Поддерживайте правильную позу. Наклоняться вперёд дугой — это не самое удобное положение для спины. Попробуйте приседать или вставать на колени, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Также можно использовать подушку, чтобы положить под колени. Ориентируйтесь на запах. Созревшая клубника имеет интенсивный аромат. Если ягоды пахнут сладко, значит, они готовы к сбору. Обратите внимание на весь ряд: если он пахнет клубникой, это хороший знак. Выбирайте только лучшие ягоды. Не стоит собирать все ягоды подряд. Оставляйте маленькие, деформированные или повреждённые ягоды на кусте. Выбирайте только те ягоды, которые выглядят здоровыми и красивыми.

Дополнительные советы

Не забудьте взять с собой всё необходимое:

Прочные контейнеры : чтобы клубника не раздавилась во время транспортировки.

: чтобы клубника не раздавилась во время транспортировки. Одежда : лучше выбрать что-то, что не жалко испачкать.

: лучше выбрать что-то, что не жалко испачкать. Шляпа и солнцезащитные очки: чтобы защитить себя от солнца.

чтобы защитить себя от солнца. Солнцезащитный крем : для защиты кожи.

: для защиты кожи. Средство от насекомых : чтобы избежать укусов.

: чтобы избежать укусов. Вода: чтобы утолить жажду.

чтобы утолить жажду. Полотенце: чтобы положить на шею или лоб для охлаждения.

Также заранее узнайте, как можно оплатить сбор урожая. Платёжные терминалы могут отсутствовать, поэтому возьмите с собой наличные. И не забудьте продумать, как вы будете хранить или перерабатывать собранную клубнику.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

