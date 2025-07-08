Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки

Кто бы мог подумать, что секрет по-настоящему хрустящих маринованных огурцов скрыт в… семенах горчицы? Этот рецепт по-фински не только прост до безобразия, но и позволяет забыть о стерилизации. А еще — эстетика: баночки с нарезанными огурцами выглядят просто шикарно!
Никакой стерилизации — экономим время и силы.
Идеальный вкус: пикантность от горчицы, лёгкая сладость, солёный баланс.
Польза формы: нарезка позволяет плотнее уложить огурцы в банку, не оставляя пустот.
Маринад получается ароматным, с тонкими специями, а огурцы — упругими, слегка острыми и невероятно аппетитными.
Огурцы — 1,5 кг
Вода — 1,2 л
Уксус 9% — 100 мл
Сахар — 100 г
Соль — 2 ст. л.
Горчица (в зёрнах) — 2 ч. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Тщательно вымойте огурцы и замочите в холодной воде на два часа. Это поможет сохранить их плотность и характерный хруст.
Разогрейте духовку до 120 °C. Банки и крышки вымойте с содой. Банки — на решетку в духовке на 15 минут. Крышки залейте кипятком на 20 минут или прокипятите 3 минуты.
Слейте воду с огурцов, обрежьте кончики. Нарежьте кружочками толщиной 1,5-2 см. Хотите поострее текстуру — делайте тоньше, для плотности — толще.
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь.
Когда маринад закипит, влейте уксус. Всыпьте туда же нарезанные огурцы. Дайте закипеть снова и варите 5 минут — пока цвет не изменится на светло-оливковый.
Шумовкой выложите огурцы в банки до плечиков. Залейте маринадом до верха. Сразу плотно закройте крышками.
Банки переверните вверх дном, укутайте толстым полотенцем или одеялом. Дайте полностью остыть. Храните в прохладном тёмном месте.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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