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Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки

Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда

Кто бы мог подумать, что секрет по-настоящему хрустящих маринованных огурцов скрыт в… семенах горчицы? Этот рецепт по-фински не только прост до безобразия, но и позволяет забыть о стерилизации. А еще — эстетика: баночки с нарезанными огурцами выглядят просто шикарно!

Огуречный салат в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огуречный салат в банке

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Никакой стерилизации — экономим время и силы.

  • Идеальный вкус: пикантность от горчицы, лёгкая сладость, солёный баланс.

  • Польза формы: нарезка позволяет плотнее уложить огурцы в банку, не оставляя пустот.

Маринад получается ароматным, с тонкими специями, а огурцы — упругими, слегка острыми и невероятно аппетитными.

Что понадобится (на 15 порций):

  • Огурцы — 1,5 кг

  • Вода — 1,2 л

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 2 ст. л.

  • Горчица (в зёрнах) — 2 ч. л.

  • Лавровый лист — 2 шт.

Как приготовить — пошаговая инструкция

1. Подготовка огурцов

Тщательно вымойте огурцы и замочите в холодной воде на два часа. Это поможет сохранить их плотность и характерный хруст.

2. Стерилизация банок

Разогрейте духовку до 120 °C. Банки и крышки вымойте с содой. Банки — на решетку в духовке на 15 минут. Крышки залейте кипятком на 20 минут или прокипятите 3 минуты.

3. Нарезка

Слейте воду с огурцов, обрежьте кончики. Нарежьте кружочками толщиной 1,5-2 см. Хотите поострее текстуру — делайте тоньше, для плотности — толще.

4. Маринад

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь.

5. Добавляем уксус и огурцы

Когда маринад закипит, влейте уксус. Всыпьте туда же нарезанные огурцы. Дайте закипеть снова и варите 5 минут — пока цвет не изменится на светло-оливковый.

6. Расфасовка

Шумовкой выложите огурцы в банки до плечиков. Залейте маринадом до верха. Сразу плотно закройте крышками.

7. Финальный аккорд

Банки переверните вверх дном, укутайте толстым полотенцем или одеялом. Дайте полностью остыть. Храните в прохладном тёмном месте.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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