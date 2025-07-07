Летнее меню россиян: какие блюда помогают охладиться в жару?

Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом наше меню меняется естественным образом: в жару мы предпочитаем легкие и освежающие блюда. Тяжелая и жирная пища уступает место салатам, холодным супам и сезонным овощам, которые не создают ощущения тяжести и поддерживают бодрость.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Анализ предпочтений россиян, проведенный медиаплатформой Food.ru, показал, что в жаркие дни популярны рецепты холодных супов, таких как окрошка с различными заправками, гаспачо и щавелевые похлебки. Эти супы не только утоляют голод, но и помогают охладиться.

Летом мы выбираем свежие сезонные продукты, которые не требуют длительной готовки. Салаты становятся основным блюдом. Они готовятся из хрустящих огурцов, сладких помидоров, нежной рукколы и ароматного базилика. Эти ингредиенты не нужно варить или жарить, они легко сочетаются с сыром, яйцами или диетической ветчиной. Заправки на основе оливкового масла и лимонного сока делают салаты вкусными и легкими.

Сезонные предпочтения проявляются и в выборе напитков. В жару россияне готовят освежающие компоты из клубники, груш, винограда, смородины и ежевики. Также популярны лимонады, смузи и айс-кофе, сообщает Газета.Ru.

По просмотрам рецептов летом лидируют пять городов: Москва (более 30 тысяч просмотров), Санкт-Петербург (около 13 тысяч), Нижний Новгород (6,4 тысячи), Екатеринбург (5 тысяч) и Челябинск (4,8 тысячи).

Несмотря на различия в активности пользователей, пищевые тренды одинаковы для всей страны. Летнее меню россиян включает охлаждающие супы и напитки, а также легкие салаты из свежих овощей. Это показывает, что жители осознанно выбирают сезонные продукты, ценят удобство в приготовлении и наслаждаются свежими вкусами и ощущениями после еды.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

