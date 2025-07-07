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Не всё сахар одинаков: загадка ценников в магазине

Почему цена на сахар разная? Ответ в ГОСТе
Еда

Когда мы выбираем сахар в магазине, часто сталкиваемся с тем, что упаковки выглядят одинаково, продукт белый и сыпучий, но цены на него могут значительно различаться. Это вызывает вопросы: почему такая разница? Ответ кроется в категориях сахара и особенностях его производства. Многие считают, что сахар одинаков, но это не так. Производители могут добавлять в продукт различные примеси, скрывая их под видом чистого сахара. Поэтому важно знать, какой именно сахар вы покупаете.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

В России производство сахара регулируется ГОСТ 33222-2015. Этот стандарт определяет категории сахара, которые влияют на его потребительские свойства и цену.

Согласно ГОСТ, сахар делится на четыре категории:

  • Экстра;
  • ТС1;
  • ТС2;
  • ТС3.

Эти категории различаются не только по цене, но и по важным характеристикам, таким как содержание сахарозы, золы и механических примесей.

Кроме категорий, сахар отличается технологией производства и формой выпуска. Самый распространенный — гранулированный сахар, но также существуют прессованный рафинад и сахарная пудра, которые выбирают в зависимости от личных предпочтений и способа использования.

Основной показатель качества сахара — содержание сахарозы, которая определяет его сладость. Сахар категории "Экстра" содержит максимальное количество сахарозы — 99,8%. В категориях ТС1 и ТС2 этот показатель снижается до 99,7%, а в ТС3 составляет около 99,5%. Остальная часть — это зола и механические примеси.

Зола состоит из минеральных веществ, оставшихся после сжигания сахарного сырья. Чем меньше золы, тем выше качество сахара и его белизна. Высокое содержание золы говорит о недостаточной очистке и возможном присутствии нежелательных веществ. Механические примеси включают частицы почвы, растений и другие посторонние включения, которые не были удалены в процессе производства.

Сахар категории "Экстра" отличается максимальной степенью очистки и минимальным содержанием золы и механических примесей, что делает его наиболее чистым, белым и сладким. В то же время сахар категории ТС3 может иметь желтоватый оттенок и менее яркий вкус из-за более высокого содержания примесей.

Качество сахара зависит и от используемого сырья. В России и странах СНГ чаще всего используется свекловичный сахар, который подвергается тщательной очистке. Тростниковый сахар, получаемый из тростника, имеет богатый вкус и аромат и иногда содержит больше мелассы, что придает ему коричневый цвет. Такой сахар обычно стоит дороже, но ценится за насыщенный вкус и аромат.

Цвет сахара не всегда отражает его качество. Некоторые производители могут использовать отбеливатели, чтобы скрыть недостатки сырья. Поэтому важно не только смотреть на внешний вид, но и обращать внимание на категорию сахара и информацию о производителе на упаковке. Лучше выбирать известные бренды с хорошей репутацией, изучать отзывы и избегать слишком низких цен, так как это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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