Заварите 5 листиков — и забудете про бессонницу и отёки: рецепт этого чая был почти забыт

Вы наверняка пробовали вишнёвое варенье, компот или настойку, но знаете ли вы, что листья вишни тоже можно заваривать? Получается ароматный, насыщенный и полезный чай, о котором почти не говорят. Между тем, у этого напитка масса скрытых преимуществ — от укрепления иммунитета до ухода за кожей.
Это не просто травяной настой — это настоящая находка. Его можно пить ежедневно, использовать в косметике, добавлять в блюда и даже готовить на его основе маринады. Особенно ценен ферментированный вариант — с глубоким ароматом и усиленными свойствами.
Чай из вишнёвых листьев не содержит кофеина, поэтому идеально подходит для вечернего расслабления. А при правильной заготовке и хранении он сохраняет витамины и аромат почти на год.
Пить такой чай — значит давать организму мягкую, но ощутимую поддержку:
помогает укрепить иммунитет
регулирует работу пищеварения
улучшает состояние кожи
поддерживает сердце и сосуды
снимает лёгкие отёки
помогает при простуде
обладает лёгким седативным действием
Для женщин — это настоящий эликсир молодости: витамины поддерживают кожу, волосы и ногти, а флавоноиды стабилизируют гормональный фон. Мужчинам напиток помогает справляться с нагрузками, улучшает кровообращение и повышает выносливость. Детям — только после трёх лет и по чуть-чуть — он помогает укреплять иммунитет и стабилизирует настроение.
Несмотря на мягкое действие, у вишнёвого чая есть свои ограничения. Его не рекомендуют при:
язвах и острых воспалениях ЖКТ
панкреатите
проблемах со свёртываемостью крови
индивидуальной непереносимости
аллергии на розоцветные
приёме антикоагулянтов
возрасте до 3 лет
Также не стоит пить больше 2-3 чашек в день: перебор может вызвать дискомфорт в животе или проблемы с усвоением железа.
Этот продукт с лёгкостью превращается в универсальный ингредиент:
добавляйте в компоты и морсы
используйте в тесте для блинов и пирогов
готовьте на их основе сиропы и желе
добавляйте в маринады для огурцов, слив и груш
замораживайте с мёдом и лимоном — получится освежающий сорбет
заварите как чай, добавив мяту или сушёные ягоды
Для классического настоя берут 5-6 свежих листьев (или 1 ст. л. сухих) и заливают 250 мл воды температурой 85-90 °C. Настаивают 15 минут под крышкой, затем процеживают. Такой настой можно пить тёплым или охлаждённым, с ягодами или мёдом.
Ферментированный вариант — это уже "вишня на торте". Он насыщеннее, ароматнее и лучше усваивается организмом. Делается он чуть дольше, но результат того стоит: листья подвяливаются, скручиваются, ферментируются в тепле, затем сушатся при 50 °C до готовности.
собирайте в мае-июне, до или сразу после цветения
выбирайте деревья вдали от дорог и источников загрязнения
срывайте плотные, зелёные листья без пятен и повреждений
перед сушкой не мойте, раскладывайте в тени на бумаге или ткани
сушите в хорошо проветриваемом месте, избегая солнца
храните в бумажных пакетах, мешочках или стеклянных банках
используйте в течение 6-12 месяцев
Соблюдая эти простые правила, вы получите качественное сырьё с насыщенным ароматом, которое сохранит максимум пользы и идеально подойдёт для заваривания чая.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.