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Как сохранить клубнику внутри вареников: лайфхак для идеального теста

Как приготовить клубничные вареники, которые не развалятся
4:29
Еда

Представьте себе тарелку с варениками, источающими нежный аромат клубники. Их дополняет аромат свежего сливочного масла. А когда вы разрезаете первый вареник, внутри вас ждет сочная клубника, уютно укрытая пушистым тестом. Кто не любит такие моменты?

Вареники с клубникой
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники с клубникой

Фруктовые кнедлики — это не только кулинарная традиция стран Восточной Европы, но и часть культуры соседних стран. Однако клубничные вареники приготовить сложнее из-за влажности фруктов, которые могут потерять форму при варке. Но наш проверенный рецепт с использованием дрожжевого теста гарантирует, что ваши вареники будут пышными, а клубника останется внутри.

Секреты идеального теста

Для клубничных вареников лучше всего подходит дрожжевое тесто. Оно позволяет сделать слой теста достаточно тонким, чтобы насладиться вкусом клубники, и при этом хорошо удерживает начинку.

Тесто должно быть плотным, но не жестким. Оно должно хорошо подниматься, а готовые вареники нужно дать немного постоять перед варкой. После приготовления важно удалить остатки теста с дна вареников и проколоть их вилкой, чтобы выпустить пар.

Рецепт теста из старой кулинарной книги

Если вы любите экспериментировать, попробуйте приготовить тесто по рецепту из старой кулинарной книги, который передавался из поколения в поколение, советует vlasta.cz. В этом рецепте нет дрожжей и творога, но он включает масло.

Фруктовые кнедлики по рецепту Марии Голубовой

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан молока
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • Фрукты (клубника, абрикосы, сливы и т. д.)

Приготовление:

  1. Смешайте муку с молоком. Если хотите более нежные кнедлики, добавьте 1 целое яйцо и кусочек сливочного масла размером с грецкий орех, а также 1 чайную ложку соли. Хорошо вымесите тесто деревянной ложкой, затем раскатайте его в тонкий блинчик.
  2. Разрежьте блин на полоски, а полоски — на квадраты. В каждый квадрат заверните по одному кусочку фрукта.
  3. Бросьте кнедлики в кипящую воду и варите четверть часа.
  4. Выложите готовые кнедлики на тарелку, посыпьте сахаром и, по желанию, сбрызните маслом. Можно посыпать тертым творогом и полить растопленным маслом.

Классический рецепт клубничных вареников

Если вы предпочитаете проверенный рецепт, попробуйте этот классический вариант клубничных вареников из дрожжевого теста.

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 125 мл молока
  • 10 г свежих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 150 г клубники
  • Сливочное масло для подачи

Приготовление:

  1. Дрожжи. Раскрошите дрожжи и сахар в чашку или миску, добавьте немного теплого молока (не горячего и не холодного) и перемешайте. Посыпьте мукой и оставьте на 15 минут, пока дрожжи не начнут пениться.
  2. Тесто. Насыпьте просеянную муку в миску, сделайте углубление и влейте дрожжевую смесь. Взбейте яйцо с солью в оставшемся молоке и постепенно добавьте в муку. Замесите тесто деревянной ложкой или в кухонном комбайне до гладкости. Посыпьте тесто мукой, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.
  3. Клубника. Клубнику промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.
  4. Формирование вареников. Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте на квадраты. В центр каждого квадрата положите несколько кусочков клубники. Сложите края теста, защипните и сформируйте вареники.
  5. Варка. Наполните большую кастрюлю водой, добавьте соль и доведите до кипения. Аккуратно опустите вареники в кипящую воду, варите 5-7 минут, пока они не всплывут.
  6. Подача. Выложите вареники на тарелку, проткните вилкой, чтобы выпустить пар. Подавайте с растопленным сливочным маслом, посыпав сахаром и тертым творогом.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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