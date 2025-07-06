Вкусный секрет лета: как сделать жареные кабачки с чесноком — просто и быстро

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта жареных кабачков с чесноком. Это простое и быстрое блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.
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Кабачки
Рецепт 1: жареные кабачки с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
кабачки — 2 штуки;
чеснок — 3-4 зубчика;
зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
растительное масло — для жарки;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
Чеснок очистить и мелко нарезать.
Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать.
На сковороде разогреть растительное масло.
Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
Посолить и поперчить кабачки по вкусу.
Добавить чеснок и зелень, перемешать.
Снять с огня и подавать горячими.
Рецепт 2: жареные кабачки с чесноком и помидорами
Ингредиенты:
кабачки — 2 штуки;
помидоры — 2 штуки;
чеснок — 3-4 зубчика;
растительное масло — для жарки;
соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
Помидоры вымыть и нарезать кружочками.
Чеснок очистить и мелко нарезать.
На сковороде разогреть растительное масло.
Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
Переложить кабачки на тарелку.
На той же сковороде обжарить помидоры с обеих сторон.
Вернуть кабачки на сковороду, сверху разложить помидоры.
Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
Добавить чеснок, перемешать и снять с огня. Подавать горячими. Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.