Вкусный секрет лета: как сделать жареные кабачки с чесноком — просто и быстро

Быстрые рецепты: жареные кабачки с чесноком и зеленью — минимум усилий, максимум удовольствия

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта жареных кабачков с чесноком. Это простое и быстрое блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Рецепт 1: жареные кабачки с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки;

чеснок — 3-4 зубчика;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Посолить и поперчить кабачки по вкусу. Добавить чеснок и зелень, перемешать. Снять с огня и подавать горячими.

Рецепт 2: жареные кабачки с чесноком и помидорами

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

чеснок — 3-4 зубчика;

растительное масло — для жарки;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Помидоры вымыть и нарезать кружочками. Чеснок очистить и мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить кабачки на тарелку. На той же сковороде обжарить помидоры с обеих сторон. Вернуть кабачки на сковороду, сверху разложить помидоры. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Добавить чеснок, перемешать и снять с огня. Подавать горячими.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

