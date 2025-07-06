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Вкусный секрет лета: как сделать жареные кабачки с чесноком — просто и быстро

Быстрые рецепты: жареные кабачки с чесноком и зеленью — минимум усилий, максимум удовольствия
1:57
Еда

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта жареных кабачков с чесноком. Это простое и быстрое блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.

Кабачки
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Рецепт 1: жареные кабачки с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 штуки;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Чеснок очистить и мелко нарезать.
  3. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать.
  4. На сковороде разогреть растительное масло.
  5. Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Посолить и поперчить кабачки по вкусу.
  7. Добавить чеснок и зелень, перемешать.
  8. Снять с огня и подавать горячими.

Рецепт 2: жареные кабачки с чесноком и помидорами

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 штуки;
  • помидоры — 2 штуки;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Помидоры вымыть и нарезать кружочками.
  3. Чеснок очистить и мелко нарезать.
  4. На сковороде разогреть растительное масло.
  5. Обжарить кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Переложить кабачки на тарелку.
  7. На той же сковороде обжарить помидоры с обеих сторон.
  8. Вернуть кабачки на сковороду, сверху разложить помидоры.
  9. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
  10. Добавить чеснок, перемешать и снять с огня. Подавать горячими.
    Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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