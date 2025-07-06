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Когда ешь — забываешь, что это просто картошка: магия настоящих драников

Рецепт классических драников с луком и мукой — готовим за 40 минут
3:18
Еда

Картофельные драники — одно из тех блюд, которые невозможно забыть. У каждого они ассоциируются с чем-то своим: у кого-то с бабушкиной кухней, у кого-то — с воскресным завтраком. Простые, вкусные, румяные — и сытные настолько, что вполне могут заменить полноценный обед или ужин. А главное — из самых простых ингредиентов.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Разбираемся, как приготовить идеальные классические драники: хрустящие снаружи и мягкие внутри.

Что понадобится

На 6 порций:

  • Картофель — 800 г

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука пшеничная — 3 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Специи (чёрный перец, сушёный укроп, петрушка) — по вкусу

  • Растительное масло для жарки — 100 г

Подготовка: главное — терка и терпение

Картофель и лук очистите и тщательно промойте. Картофель можно натирать на крупной или мелкой тёрке — всё зависит от того, какую текстуру вы хотите: однородную или с "волокнами". Лук лучше измельчать на той же тёрке, чтобы он равномерно распределился в тесте.

Как собрать тесто для драников

К натёртым овощам добавьте:

  • яйцо

  • муку

  • соль

  • любимые специи

Всё тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной, но не слишком жидкой. Если она "плывёт" — добавьте немного муки. Но не переборщите: чем меньше муки, тем более хрустящими будут драники.

Обжарка — ключ к золотистой корочке

Разогрейте сковороду на среднем огне. Масла должно быть достаточно, чтобы дно было полностью покрыто — драники не жарятся, а как бы "подпекаются" в масляной бане.

Выкладывайте массу ложкой, слегка приплюснув, чтобы получились аккуратные оладьи. Жарьте с двух сторон до насыщенного золотистого цвета.

Готовые драники лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Как подать — вкусно и с душой

Драники вкуснее всего в горячем виде — прямо со сковороды, с ложкой холодной сметаны или соусом из сметаны с чесноком. Можно подать с обжаренными грибами, шкварками или даже слабосолёной рыбой. Вариантов — масса!

Что ещё можно добавить

Хотите сделать драники интереснее? Добавьте:

  • тёртый сыр

  • мелко нарезанные грибы

  • кусочки сала

  • свежую зелень

Каждый раз будет получаться новое блюдо, которое всё равно останется "драником".

Несколько хитростей

  • Используйте сковороду с толстым дном — она держит температуру и не прижигает.

  • Следите за температурой масла — если начнёт дымиться, образуются вредные соединения.

  • Не оставляйте тесто надолго — картофель темнеет, и вкус может измениться.

  • Если планируете подавать позже, разогревайте драники в духовке, а не на сковороде.

Драники — это не только завтрак. Это уютное блюдо, которое легко вписывается в любой день и любую компанию. Сделайте их один раз — и они войдут в ваш список любимых домашних рецептов. А если остались — съешьте их с соусом на следующий день, в холодном виде. Поверьте, это тоже вкусно.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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