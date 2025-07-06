Когда ешь — забываешь, что это просто картошка: магия настоящих драников

Рецепт классических драников с луком и мукой — готовим за 40 минут

3:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные драники — одно из тех блюд, которые невозможно забыть. У каждого они ассоциируются с чем-то своим: у кого-то с бабушкиной кухней, у кого-то — с воскресным завтраком. Простые, вкусные, румяные — и сытные настолько, что вполне могут заменить полноценный обед или ужин. А главное — из самых простых ингредиентов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Разбираемся, как приготовить идеальные классические драники: хрустящие снаружи и мягкие внутри.

Что понадобится

На 6 порций:

Картофель — 800 г

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи (чёрный перец, сушёный укроп, петрушка) — по вкусу

Растительное масло для жарки — 100 г

Подготовка: главное — терка и терпение

Картофель и лук очистите и тщательно промойте. Картофель можно натирать на крупной или мелкой тёрке — всё зависит от того, какую текстуру вы хотите: однородную или с "волокнами". Лук лучше измельчать на той же тёрке, чтобы он равномерно распределился в тесте.

Как собрать тесто для драников

К натёртым овощам добавьте:

яйцо

муку

соль

любимые специи

Всё тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной, но не слишком жидкой. Если она "плывёт" — добавьте немного муки. Но не переборщите: чем меньше муки, тем более хрустящими будут драники.

Обжарка — ключ к золотистой корочке

Разогрейте сковороду на среднем огне. Масла должно быть достаточно, чтобы дно было полностью покрыто — драники не жарятся, а как бы "подпекаются" в масляной бане.

Выкладывайте массу ложкой, слегка приплюснув, чтобы получились аккуратные оладьи. Жарьте с двух сторон до насыщенного золотистого цвета.

Готовые драники лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Как подать — вкусно и с душой

Драники вкуснее всего в горячем виде — прямо со сковороды, с ложкой холодной сметаны или соусом из сметаны с чесноком. Можно подать с обжаренными грибами, шкварками или даже слабосолёной рыбой. Вариантов — масса!

Что ещё можно добавить

Хотите сделать драники интереснее? Добавьте:

тёртый сыр

мелко нарезанные грибы

кусочки сала

свежую зелень

Каждый раз будет получаться новое блюдо, которое всё равно останется "драником".

Несколько хитростей

Используйте сковороду с толстым дном — она держит температуру и не прижигает.

Следите за температурой масла — если начнёт дымиться, образуются вредные соединения.

Не оставляйте тесто надолго — картофель темнеет, и вкус может измениться.

Если планируете подавать позже, разогревайте драники в духовке, а не на сковороде.

Драники — это не только завтрак. Это уютное блюдо, которое легко вписывается в любой день и любую компанию. Сделайте их один раз — и они войдут в ваш список любимых домашних рецептов. А если остались — съешьте их с соусом на следующий день, в холодном виде. Поверьте, это тоже вкусно.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

