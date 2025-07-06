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Долма по всем правилам: готовим в кастрюле, а вкус — как на кавказском застолье

Вкусная долма в кастрюле: рецепт с фаршем, рисом и виноградными листьями
3:33
Еда

Долма — это не просто фарш в виноградных листьях. Это блюдо, которое собирает за столом семьи, передаётся из поколения в поколение и подаётся даже на свадьбах. А главное — его легко приготовить в домашних условиях, даже без казана или тандыра. Вам понадобятся только свежие или маринованные листья, немного терпения и простые, доступные ингредиенты.

Долма
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Долма

Разбираемся, как приготовить классическую долму в кастрюле, чтобы она получилась нежной, ароматной и эффектной.

Что понадобится для долмы

На 8 порций:

  • Виноградные листья — 300 г

  • Мясной фарш (смешанный: говядина, свинина, курица) — 1 кг

  • Рис круглый — 1 стакан

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Соль и специи (мята, кориандр, чёрный и красный перец) — по вкусу

  • Зелень (петрушка, укроп, кинза, мята) — по вкусу

  • Мацони или сметана — 400 г

Подготовка виноградных листьев

Если у вас свежие листья, срежьте черешки, промойте под струёй воды и залейте кипятком на 5 минут.

Если маринованные — разверните, промойте каждый лист, залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Это удалит лишнюю кислоту и сделает листья мягкими и податливыми.

Начинка, которая скрепляется сама собой

Фарш лучше приготовить самостоятельно — из смеси говядины, свинины и курицы. Он получается более ароматным и насыщенным. Рис подойдёт круглый, так как он лучше удерживает влагу и связывает ингредиенты.

Добавьте к фаршу:

  • Мелко нарезанный лук

  • Измельчённый чеснок (оставьте немного для соуса)

  • Рубленую зелень

  • Соль и специи

Перемешайте всё руками — так масса получится однородной и пластичной.

Как заворачивать долму

  1. На каждый лист кладите немного начинки ближе к основанию.

  2. Подворачивайте боковые края к центру.

  3. Аккуратно сворачивайте рулетиком, не слишком туго — рис при варке разбухнет, и листы могут лопнуть.

Выкладывайте рулетики в кастрюлю швом вниз, плотно друг к другу. На дно предварительно постелите несколько виноградных листьев, чтобы долма не подгорела.

Варка под грузом

Залейте долму кипятком так, чтобы она была полностью покрыта. Сверху положите плоскую тарелку — это не даст листьям разворачиваться и всплывать. Если листья свежие — немного подсолите воду.

Готовьте на медленном огне 1 час после закипания.

Соус мацони: сливочная прохлада с ароматом зелени

Пока долма тушится, приготовьте соус:

  1. Мацони выложите в тканевый мешочек и подвесьте на 1 час, чтобы стекла лишняя жидкость.

  2. Смешайте мацони с измельчённым чесноком и зеленью.

Если нет мацони — берите густую сметану, результат будет не хуже.

Как подать долму

Горячие рулетики выложите на большое блюдо, полейте соусом, украсьте рубленой зеленью и зёрнами граната. Такое блюдо выглядит по-праздничному роскошно, а по вкусу способно посоперничать с ресторанной кухней.

Долму можно подавать как горячей, так и в охлаждённом виде — на следующий день она становится ещё ароматнее. А если осталось немного, не спешите разогревать: дайте настояться в соусе — и вкус раскроется с новой стороны.

Уточнения

Долма́ — блюдо, представляющее собой овощи или листья (традиционно виноградные), начинённые, как правило, мясным фаршем с рисом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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