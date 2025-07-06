Долма по всем правилам: готовим в кастрюле, а вкус — как на кавказском застолье

Долма — это не просто фарш в виноградных листьях. Это блюдо, которое собирает за столом семьи, передаётся из поколения в поколение и подаётся даже на свадьбах. А главное — его легко приготовить в домашних условиях, даже без казана или тандыра. Вам понадобятся только свежие или маринованные листья, немного терпения и простые, доступные ингредиенты.
Разбираемся, как приготовить классическую долму в кастрюле, чтобы она получилась нежной, ароматной и эффектной.
На 8 порций:
Виноградные листья — 300 г
Мясной фарш (смешанный: говядина, свинина, курица) — 1 кг
Рис круглый — 1 стакан
Лук — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Соль и специи (мята, кориандр, чёрный и красный перец) — по вкусу
Зелень (петрушка, укроп, кинза, мята) — по вкусу
Мацони или сметана — 400 г
Если у вас свежие листья, срежьте черешки, промойте под струёй воды и залейте кипятком на 5 минут.
Если маринованные — разверните, промойте каждый лист, залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Это удалит лишнюю кислоту и сделает листья мягкими и податливыми.
Фарш лучше приготовить самостоятельно — из смеси говядины, свинины и курицы. Он получается более ароматным и насыщенным. Рис подойдёт круглый, так как он лучше удерживает влагу и связывает ингредиенты.
Добавьте к фаршу:
Мелко нарезанный лук
Измельчённый чеснок (оставьте немного для соуса)
Рубленую зелень
Соль и специи
Перемешайте всё руками — так масса получится однородной и пластичной.
На каждый лист кладите немного начинки ближе к основанию.
Подворачивайте боковые края к центру.
Аккуратно сворачивайте рулетиком, не слишком туго — рис при варке разбухнет, и листы могут лопнуть.
Выкладывайте рулетики в кастрюлю швом вниз, плотно друг к другу. На дно предварительно постелите несколько виноградных листьев, чтобы долма не подгорела.
Залейте долму кипятком так, чтобы она была полностью покрыта. Сверху положите плоскую тарелку — это не даст листьям разворачиваться и всплывать. Если листья свежие — немного подсолите воду.
Готовьте на медленном огне 1 час после закипания.
Пока долма тушится, приготовьте соус:
Мацони выложите в тканевый мешочек и подвесьте на 1 час, чтобы стекла лишняя жидкость.
Смешайте мацони с измельчённым чесноком и зеленью.
Если нет мацони — берите густую сметану, результат будет не хуже.
Горячие рулетики выложите на большое блюдо, полейте соусом, украсьте рубленой зеленью и зёрнами граната. Такое блюдо выглядит по-праздничному роскошно, а по вкусу способно посоперничать с ресторанной кухней.
Долму можно подавать как горячей, так и в охлаждённом виде — на следующий день она становится ещё ароматнее. А если осталось немного, не спешите разогревать: дайте настояться в соусе — и вкус раскроется с новой стороны.
Долма́ — блюдо, представляющее собой овощи или листья (традиционно виноградные), начинённые, как правило, мясным фаршем с рисом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.