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Эксперт по этикету раскрывает правду: как правильно заваривать чай с молоком

Секрет английского чая с молоком: более 127 млн чашек в день завариваются именно так
1:10
Еда

Дебаты о порядке добавления молока в чай — до или после — наконец-то разрешены опросом, и результат может огорчить сторонников добавления молока первым.

чай с молоком
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
чай с молоком

Исследование, проведенное среди двух тысяч британских любителей чая, показало, что молоко следует добавлять исключительно после заваривания чая.

78% британцев убеждены, что при приготовлении идеальной чашки чая ни в коем случае нельзя лить молоко до кипятка.

Эксперт по этикету Джо Брайант поддерживает мнение о том, что правильный способ заваривания чая — это добавление молока в последнюю очередь.

"Я на стороне большинства, — заявила она. — Для английского завтрака, заваренного в течение двух минут с умеренным количеством молока, сначала идёт чай, а затем молоко".

Опрос, проведенный по заказу Aldi, выявил, что большинство (72%) выпивают в среднем четыре чашки чая в день.

В Великобритании ежедневно выпивается колоссальное количество чая — 127 034 668 чашек, пишет dailymail.

Уточнения

По́лный англи́йский за́втрак — название распространённого в Великобритании и Ирландии завтрака, включающего бекон, колбасу, яйца и напиток, как правило чай или кофе. Полный завтрак часто контрастирует (например, в меню отеля) с более лёгкой альтернативой континентального завтрака, состоящей из чая или кофе, молочных йогуртов, овощных и фруктовых соков с хлебом, круассанами, бубликами или выпечкой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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