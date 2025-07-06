Эксперт по этикету раскрывает правду: как правильно заваривать чай с молоком

Дебаты о порядке добавления молока в чай — до или после — наконец-то разрешены опросом, и результат может огорчить сторонников добавления молока первым.
Исследование, проведенное среди двух тысяч британских любителей чая, показало, что молоко следует добавлять исключительно после заваривания чая.
78% британцев убеждены, что при приготовлении идеальной чашки чая ни в коем случае нельзя лить молоко до кипятка.
Эксперт по этикету Джо Брайант поддерживает мнение о том, что правильный способ заваривания чая — это добавление молока в последнюю очередь.
"Я на стороне большинства, — заявила она. — Для английского завтрака, заваренного в течение двух минут с умеренным количеством молока, сначала идёт чай, а затем молоко".
Опрос, проведенный по заказу Aldi, выявил, что большинство (72%) выпивают в среднем четыре чашки чая в день.
В Великобритании ежедневно выпивается колоссальное количество чая — 127 034 668 чашек, пишет dailymail.
По́лный англи́йский за́втрак — название распространённого в Великобритании и Ирландии завтрака, включающего бекон, колбасу, яйца и напиток, как правило чай или кофе. Полный завтрак часто контрастирует (например, в меню отеля) с более лёгкой альтернативой континентального завтрака, состоящей из чая или кофе, молочных йогуртов, овощных и фруктовых соков с хлебом, круассанами, бубликами или выпечкой.
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