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Необычный ужин за полчаса: как приготовить креветки с ароматным маринадом за 15 минут

Быстрый и оригинальный ужин: креветки в чесночно-лимонном соусе — легко и аппетитно
1:35
Еда

Запеченные в духовке креветки — вкусное и изысканное блюдо, которое отлично подходит и для праздничного стола, и для уютного ужина.

Креветки
Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Креветки

Для 4 порций понадобится 1 кг креветок крупных.

Для маринада

  • сок 3 крупных лимонов,
  • полстакана оливкового масла,
  • соль, молотый перец по вкусу,
  • 2 измельченных зубчика чеснока или 1 чайная ложка сушеного чеснока,
  • 1 ч. ложка сушеного орегано,
  • половина чайной ложки молотого тмина,
  • щепотка молотого кориандра,
  • измельченная петрушка для посыпки перед подачей на стол.

Приготовление

Тщательно промойте креветки под проточной водой, после чего аккуратно промокните их бумажными полотенцами, удаляя излишки влаги.

В глубокой емкости соедините компоненты для приготовления маринада, тщательно перемешав их до однородности.

Поместите креветки в маринад и убедитесь, что каждая креветка равномерно покрыта смесью.

Оставьте морепродукты мариноваться на 15-20 минут, чтобы они пропитались ароматами и вкусами.

Переложите креветки вместе с маринадом в подготовленный противень для запекания, распределяя их в один слой.

Разместите креветки плотно друг к другу, чтобы они равномерно приготовились.

Запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут, пока креветки не приобретут аппетитный вид, пишет az-jenata.

Перед подачей украсить зеленью.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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