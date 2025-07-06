Необычный ужин за полчаса: как приготовить креветки с ароматным маринадом за 15 минут

Запеченные в духовке креветки — вкусное и изысканное блюдо, которое отлично подходит и для праздничного стола, и для уютного ужина.
Для 4 порций понадобится 1 кг креветок крупных.
Для маринада
Приготовление
Тщательно промойте креветки под проточной водой, после чего аккуратно промокните их бумажными полотенцами, удаляя излишки влаги.
В глубокой емкости соедините компоненты для приготовления маринада, тщательно перемешав их до однородности.
Поместите креветки в маринад и убедитесь, что каждая креветка равномерно покрыта смесью.
Оставьте морепродукты мариноваться на 15-20 минут, чтобы они пропитались ароматами и вкусами.
Переложите креветки вместе с маринадом в подготовленный противень для запекания, распределяя их в один слой.
Разместите креветки плотно друг к другу, чтобы они равномерно приготовились.
Запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут, пока креветки не приобретут аппетитный вид, пишет az-jenata.
Перед подачей украсить зеленью.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.
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