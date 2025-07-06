Необычный ужин за полчаса: как приготовить креветки с ароматным маринадом за 15 минут

Быстрый и оригинальный ужин: креветки в чесночно-лимонном соусе — легко и аппетитно

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченные в духовке креветки — вкусное и изысканное блюдо, которое отлично подходит и для праздничного стола, и для уютного ужина.

Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Креветки

Для 4 порций понадобится 1 кг креветок крупных.

Для маринада

сок 3 крупных лимонов,

полстакана оливкового масла,

соль, молотый перец по вкусу,

2 измельченных зубчика чеснока или 1 чайная ложка сушеного чеснока,

1 ч. ложка сушеного орегано,

половина чайной ложки молотого тмина,

щепотка молотого кориандра,

измельченная петрушка для посыпки перед подачей на стол.

Приготовление

Тщательно промойте креветки под проточной водой, после чего аккуратно промокните их бумажными полотенцами, удаляя излишки влаги.

В глубокой емкости соедините компоненты для приготовления маринада, тщательно перемешав их до однородности.

Поместите креветки в маринад и убедитесь, что каждая креветка равномерно покрыта смесью.

Оставьте морепродукты мариноваться на 15-20 минут, чтобы они пропитались ароматами и вкусами.

Переложите креветки вместе с маринадом в подготовленный противень для запекания, распределяя их в один слой.

Разместите креветки плотно друг к другу, чтобы они равномерно приготовились.

Запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут, пока креветки не приобретут аппетитный вид, пишет az-jenata.

Перед подачей украсить зеленью.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.



