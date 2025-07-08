Лучший подарок из банки: малиновый ликер по деревенскому рецепту

Если вы ищете действительно изысканный вариант малинового ликера, забудьте про водку и спирт. Наш "Малиновый звон" готовится на коньяке или бренди, и именно это делает его вкус насыщенным, глубоким, с мягкими оттенками, которые раскрываются с каждой каплей.
Хотите попроще? Смело берите водку — получится не менее достойно, просто чуть менее благородно. И, конечно, не забудьте главный секрет: время. Чем дольше настаивается напиток, тем более утончённый вкус вы получите.
Подойдёт любая: свежая или замороженная. Только свежую не мойте — просто аккуратно переберите от мусора и порченых ягод. Замороженные можно использовать как есть — без разморозки.
Малина — 500 г
Бренди или коньяк — 1 л
Вода — 500 мл
Сахар — 500 г
Подготовка и варка — 30 минут
Выдержка — минимум 3 недели (а лучше 6-8 недель)
Переложите малину в чистую стеклянную банку. Свежую — просто переберите, не мойте. Замороженную — используйте как есть.
Залейте ягоды бренди или коньяком, закройте пластиковой крышкой. Оставьте на 2 недели при комнатной температуре.
Смешайте 500 мл воды и 500 г сахара в сотейнике. Доведите до кипения, затем варите на небольшом огне 15 минут. Остудите.
Процедите настойку через сито, слегка отожмите ягоды. Повторно процедите через марлю в несколько слоёв.
Смешайте настойку с остывшим сиропом. Разлейте по бутылкам, плотно закройте и уберите в темное место ещё на неделю.
Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.
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