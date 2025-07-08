Лучший подарок из банки: малиновый ликер по деревенскому рецепту

Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете действительно изысканный вариант малинового ликера, забудьте про водку и спирт. Наш "Малиновый звон" готовится на коньяке или бренди, и именно это делает его вкус насыщенным, глубоким, с мягкими оттенками, которые раскрываются с каждой каплей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малиновый ликер

Хотите попроще? Смело берите водку — получится не менее достойно, просто чуть менее благородно. И, конечно, не забудьте главный секрет: время. Чем дольше настаивается напиток, тем более утончённый вкус вы получите.

Пару слов о малине

Подойдёт любая: свежая или замороженная. Только свежую не мойте — просто аккуратно переберите от мусора и порченых ягод. Замороженные можно использовать как есть — без разморозки.

Ингредиенты на 12 порций:

Малина — 500 г

Бренди или коньяк — 1 л

Вода — 500 мл

Сахар — 500 г

Сколько времени нужно

Подготовка и варка — 30 минут

Выдержка — минимум 3 недели (а лучше 6-8 недель)

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Малина в банку

Переложите малину в чистую стеклянную банку. Свежую — просто переберите, не мойте. Замороженную — используйте как есть.

Шаг 2: Добавляем алкоголь

Залейте ягоды бренди или коньяком, закройте пластиковой крышкой. Оставьте на 2 недели при комнатной температуре.

Шаг 3: Варим сироп

Смешайте 500 мл воды и 500 г сахара в сотейнике. Доведите до кипения, затем варите на небольшом огне 15 минут. Остудите.

Шаг 4: Фильтрация

Процедите настойку через сито, слегка отожмите ягоды. Повторно процедите через марлю в несколько слоёв.

Шаг 5: Финальный штрих

Смешайте настойку с остывшим сиропом. Разлейте по бутылкам, плотно закройте и уберите в темное место ещё на неделю.

Уточнения

Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.

