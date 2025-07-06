Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты роскошных волос: деньги не всегда решают - выбираем лучшее
Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.

Сардины – новый король белка? 5 причин забыть о курице прямо сейчас

Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
2:28
Еда

Ищете экономичную, питательную и полезную альтернативу куриному мясу? Обратите внимание на консервированную рыбу, особенно сардины!

сардины
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сардины

Курятина стала самой популярной мясной продукцией во Франции. Однако из-за роста цен многие семьи сталкиваются с трудностями при выборе продуктов. Курица остается доступным вариантом, но стоит рассмотреть и другие источники белка, которые могут быть более выгодными с экономической, экологической и здоровых точек зрения.

Чтобы найти такое решение, загляните в отдел рыбных консервов. Как отмечает доктор Джимми Мохамед, которого цитирует французское издание marmiton.org, консервированные сардины — это идеальный выбор для здорового и экономичного питания!

Рыба со множеством преимуществ

Сардины, особенно в консервированном виде, часто остаются незамеченными. Их репутация как популярного и жирного продукта иногда вызывает неоправданное предубеждение. Однако сардины — это более здоровая рыба по сравнению с тунцом или лососем.

Сардины практически не содержат ртути, которая в больших количествах присутствует в тунце. Ловля сардин также более экологична, особенно если выбирать местные источники.

Одна маленькая банка сардин содержит столько же белка, сколько и кусок курицы. Жиры, которые часто вызывают сомнения, на самом деле богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы.

Экономичность и безотходность

Консервированные сардины — это не только экономически выгодное решение, но и способ сократить пищевые отходы. Масло, в котором они хранятся, сохраняет часть полезных свойств и вкуса рыбы. Его можно использовать в кулинарии для приготовления маринадов или соусов, что позволяет уменьшить количество отходов.

Сардины также содержат съедобные кости, которые часто остаются неиспользованными. Они богаты кальцием и другими питательными веществами, поэтому их стоит включить в рацион.

Кроме того, консервированные сардины удобны в хранении и имеют длительный срок годности, что делает их отличным выбором для регулярного использования.

Эта рыба гораздо более универсальна, чем многие думают, и подходит для множества вкусных блюд.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.
За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза
5 автомобилей, чьи характеристики намеренно ухудшили сами автоконцерны
Россия примет Новый банк развития в 2026 году: что известно
Лариса Гузеева и её новый образ: как это связано с её ролью в сериале?
Сериал Пролетая над гнездом кукушки: Вождь Бромден станет главным рассказчиком спустя 50 лет
Отпуск с сюрпризом: биолог рассказал, кого бояться в Чёрном море больше акул
Чехи выбрасывают, немцы едят: какие деликатесы из мяса упускают в Чехии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.