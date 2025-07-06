Сардины – новый король белка? 5 причин забыть о курице прямо сейчас

Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете экономичную, питательную и полезную альтернативу куриному мясу? Обратите внимание на консервированную рыбу, особенно сардины!

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сардины

Курятина стала самой популярной мясной продукцией во Франции. Однако из-за роста цен многие семьи сталкиваются с трудностями при выборе продуктов. Курица остается доступным вариантом, но стоит рассмотреть и другие источники белка, которые могут быть более выгодными с экономической, экологической и здоровых точек зрения.

Чтобы найти такое решение, загляните в отдел рыбных консервов. Как отмечает доктор Джимми Мохамед, которого цитирует французское издание marmiton.org, консервированные сардины — это идеальный выбор для здорового и экономичного питания!

Рыба со множеством преимуществ

Сардины, особенно в консервированном виде, часто остаются незамеченными. Их репутация как популярного и жирного продукта иногда вызывает неоправданное предубеждение. Однако сардины — это более здоровая рыба по сравнению с тунцом или лососем.

Сардины практически не содержат ртути, которая в больших количествах присутствует в тунце. Ловля сардин также более экологична, особенно если выбирать местные источники.

Одна маленькая банка сардин содержит столько же белка, сколько и кусок курицы. Жиры, которые часто вызывают сомнения, на самом деле богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы.

Экономичность и безотходность

Консервированные сардины — это не только экономически выгодное решение, но и способ сократить пищевые отходы. Масло, в котором они хранятся, сохраняет часть полезных свойств и вкуса рыбы. Его можно использовать в кулинарии для приготовления маринадов или соусов, что позволяет уменьшить количество отходов.

Сардины также содержат съедобные кости, которые часто остаются неиспользованными. Они богаты кальцием и другими питательными веществами, поэтому их стоит включить в рацион.

Кроме того, консервированные сардины удобны в хранении и имеют длительный срок годности, что делает их отличным выбором для регулярного использования.

Эта рыба гораздо более универсальна, чем многие думают, и подходит для множества вкусных блюд.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).



