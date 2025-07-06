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Чехи в шоке! То, что выбрасывают, в Германии – деликатес: раскроем секрет

Чехи выбрасывают, немцы едят: какие деликатесы из мяса упускают в Чехии
3:02
Еда

В Чехии некоторые виды мяса остаются без внимания, хотя в Германии они считаются деликатесами. Эти доступные по цене продукты обладают широким спектром применения в традиционных и современных рецептах.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушеное мясо

Согласно статистике, самыми популярными видами мяса у чехов являются куриные грудки, бедра, свиная вырезка, ножки, шейки, грудинка, жаркое и говяжья задняя часть (особенно ножка и филе). Однако некоторые виды мяса, которые ценятся в других странах, в Чехии остаются незамеченными. Какие виды мяса редко используются в чешской кухне, хотя в Германии они высоко ценятся?

Птичьи потроха: от корма для животных до деликатеса в Германии

Одним из таких видов мяса являются птичьи потроха. В Чехии они часто воспринимаются как корм для домашних животных и не рассматриваются как деликатес для гостей. В то же время в других странах, таких как Германия и Франция, птичьи потроха пользуются большой популярностью, сообщает energozrouti.cz.

Доступные деликатесы

В Чехии более дорогие виды мяса, такие как говяжья вырезка (около 7000-10000 рублей за килограмм), используются в традиционных роскошных блюдах. Однако даже более доступные виды мяса, такие как куриная печень (около 890-1400 рублей за килограмм) или утиная печень (около 1500-2400 рублей за килограмм), могут стать основой для вкусных и бюджетных блюд.

Куриные сердечки (около 550-900 рублей за килограмм) и желудки (около 990-1500 рублей за килограмм) также доступны по цене и могут быть использованы в различных рецептах. Утиные сердца (около 2000-3000 рублей за килограмм) и печень (около 1500-2500 рублей за килограмм) немного дороже, но все равно остаются доступными по сравнению с другими видами мяса.

Почему птичьи потроха популярны в Германии и в каких блюдах их можно найти?

Германия славится своей прагматичной кухней, где стараются использовать все доступные продукты. Птичьи потроха стали неотъемлемой частью многих традиционных блюд.

Одним из примеров является леберкнёдель — печеночные клецки, которые особенно любимы старшим поколением. Также популярны потроха с квашеной капустой, традиционное блюдо в некоторых регионах Саксонии и Тюрингии.

В некоторых районах Германии птичьи потроха добавляют в начинку для жареных гусей и уток по праздникам.

Таким образом, презрение к птичьим потрохам может быть неоправданным. Эти продукты не только доступны по цене, но и могут стать основой для множества вкусных и разнообразных блюд.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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