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Секрет сочности котлет: заменитель, который делает их мягкими и аппетитными

Добавьте это вместо хлеба: как сделать котлеты идеально сочными
1:38
Еда

Ищете способ приготовить котлеты, которые будут мягкими, сочными и не потеряют форму? Попробуйте заменить хлеб в рецепте овсяными хлопьями быстрого приготовления. Этот ингредиент поможет сохранить больше сока внутри котлет и придаст им приятную текстуру.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Почему овсяные хлопья — отличная замена хлебу?

Овсяные хлопья впитывают влагу, не образуя клейковину. Это позволяет сохранить структуру котлет и сделать их более нежными. В результате вы получите сочные и вкусные котлеты, которые будут таять во рту.

Как использовать овсяные хлопья в котлетах?

Ингредиенты:

  • Фарш (500 г)
  • Овсяные хлопья быстрого приготовления (2-3 ст. л.)
  • Жидкость для замачивания (молоко, бульон или вода) — 4-5 ст. л.
  • Лук (по желанию)
  • Специи (по вкусу)
  • Яйцо (по желанию)

Приготовление

  1. Залейте овсяные хлопья жидкостью и оставьте на 5-10 минут, чтобы они набухли.
  2. Добавьте овсяную массу в фарш вместе с остальными ингредиентами.
  3. Аккуратно перемешайте, но не слишком интенсивно, чтобы не превратить фарш в резиновую массу.
  4. Сформируйте котлеты и жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Ваши котлеты будут радовать вас сочной и мягкой начинкой, хрустящей корочкой и богатым мясным вкусом. Даже после разогрева они сохранят свою текстуру и аромат. Попробуйте этот рецепт и забудьте о хлебе в котлетах!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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