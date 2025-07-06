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Из холодильника — прямо в зону риска: молочный продукт, который маскируется под полезный

Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
4:51
Еда

Творог давно закрепился в списке «здоровых» продуктов. В нём действительно много белка, кальция, витаминов группы B и пробиотиков. Он входит в рацион спортсменов, детей, людей на диете. Но есть нюанс: этот молочный продукт подходит не всем. Иногда творог может даже навредить. Врач общей практики, гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова, а также нутрициолог Юлия Попова объяснили, в каких случаях от него лучше отказаться или хотя бы уменьшить порции.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Непереносимость лактозы

Творог — не рекордсмен по содержанию лактозы, но она в нём всё равно есть. А для людей с лактазной недостаточностью даже небольшое количество этого углевода может обернуться неприятностями.

При брожении количество лактозы уменьшается, и это может быть выходом для людей с лактазной недостаточностью. При тяжёлой степени лактазной недостаточности даже творог может давать неприятные реакции: брожение и бурление в животе, изменение кожи в виде сыпи, отёчность.

Аллергия на молочный белок

Основной белок творога — казеин. Именно он часто становится причиной аллергии. Даже при отсутствии проблем с лактозой, казеин может вызывать сыпь, отёки, нарушение дыхания или боли в животе.

Существуют реакции не только на лактозу, но и на казеин. И как раз в твороге казеина больше. Поэтому именно после него могут возникать неприятные симптомы, если лактозу вы переносите хорошо.

Выход — полностью исключить молочные продукты или перейти на растительные аналоги — тофу, миндальный или кокосовый "творог".

Проблемы с желудком и кишечником

Творог с высоким содержанием жира (9% и выше) способен провоцировать изжогу, особенно у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом. При гастрите он раздражает слизистую, а при синдроме раздражённого кишечника может вызывать боль и вздутие.

Сырой творог — это холодный продукт и может давать слизь, поэтому крайне нежелательно людям с заболеваниями ЖКТ: язвенной болезнью, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом. И даже при гастрите творог может раздражать слизистые, так как он кислый.

Проблемы с почками

Много белка — хорошо не всегда. Для тех, у кого нарушена функция почек, творог может стать лишней нагрузкой. Особенно если диагностированы мочекаменная болезнь, повышенный уровень уратов или хроническая почечная недостаточность.

Чем ниже скорость фильтрации почек, тем меньше нужно белка. Если у здорового человека это 0,8–1 грамм на 1 килограмм веса, то при существенных нарушениях (3–4-я стадии почечной недостаточности) расчёт белка снижается до 0,3–0,6 грамма на килограмм.

Количество творога можно сократить — есть не каждый день, но всё же оставить в рационе. Ограничить творог людям с почечной патологией важно в связи с наличием натрия, который крайне нежелателен при этом состоянии.

Гормональные сбои

Некоторым женщинам врачи советуют ограничивать молочные продукты при акне, эндометриозе и других гормональных нарушениях. Всё дело в инсулине и факторе роста IGF-1 — они могут усиливать воспаления и влиять на выработку гормонов.

В таких случаях нужно наблюдать за реакцией организма на творог, при необходимости сократить потребление. При этом людям с сахарным диабетом, наоборот, творог может быть даже полезнее, чем молоко.

Творог обладает сравнительно низким гликемическим и инсулиновым индексом. По данным литературы, гликемический — 30, а инсулиновый — 45, что невысоко в сравнении с молоком. Поэтому для лиц с сахарным диабетом творог будет предпочтительнее.

Когда ещё творог может навредить

Даже если у вас нет серьёзных заболеваний, есть ситуации, когда творог может подпортить самочувствие:

  • Не ешьте творог в сыром виде вместе с другими продуктами. Это может вызвать брожение и ухудшить усвоение питательных веществ.
  • Избегайте творога перед сном. На ночь пищеварение замедляется, и белок перерабатывается тяжелее.
  • Не игнорируйте противопоказания. При проблемах с ЖКТ, почками или гормональным фоном лучше ограничить потребление.
  • Всегда проверяйте срок годности и условия хранения. Иначе — риск отравлений и расстройства кишечника.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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