Заморозьте мечту: мороженое без мороженицы и заморочек рецепт — который покорил всех без исключения

Когда жара стоит такая, что даже кактус просит воды, спасение приходит в самом вкусном виде — домашнем мороженом. И не просто мороженом, а сливочным, нежным, с настоящей ванилью, которое можно приготовить буквально за 5 минут. Никакой мороженицы, никакой суеты — только вы, миксер и предвкушение ледяного счастья.
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Белое мороженое
Этот рецепт — идеальный ответ на вопрос: "Что бы освежающего съесть летом?" Плюс — он подойдёт и малышам, и взрослым с изысканным вкусом. Простой, быстрый и безупречно вкусный.
Время приготовления
Активное: 5 минут
Заморозка: от 4 часов
Ингредиенты
500 мл густых сливок (жирность 30% и выше)
300 г сгущённого молока с сахаром
2 ч. л. ванильного экстракта
50 г сахарной пудры
Что понадобится
Электрический миксер
Глубокая миска
Лопатка
Форма для заморозки
Приготовление
Влейте сливки в большую миску и взбейте до густой, плотной консистенции. Должны получиться устойчивые пики — как в рекламе десертов.
Не переставая взбивать, добавляйте сгущённое молоко тонкой струйкой. Всё должно соединиться в гладкую, кремовую массу.
Добавьте ванильный экстракт и сахарную пудру. Перемешайте лопаткой до однородности — миксер на этом этапе больше не нужен.
Переложите смесь в форму, выровняйте поверхность. Подойдёт любая прямоугольная емкость, которую можно отправить в морозилку.
Замораживайте минимум 4 часа (лучше — ночь), пока мороженое полностью не застынет.
Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5-10 минут — оно станет мягче и легче формируется.
Идеальное дополнение
Подавайте ванильное мороженое с бокалом холодного лимонада или освежающим чаем со льдом. Вкус и прохлада лета — в каждой ложке.
Уточнения
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.