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Заморозьте мечту: мороженое без мороженицы и заморочек рецепт — который покорил всех без исключения

Домашнее сливочное мороженое за 5 минут: простой рецепт без техники
2:04
Еда

Когда жара стоит такая, что даже кактус просит воды, спасение приходит в самом вкусном виде — домашнем мороженом. И не просто мороженом, а сливочным, нежным, с настоящей ванилью, которое можно приготовить буквально за 5 минут. Никакой мороженицы, никакой суеты — только вы, миксер и предвкушение ледяного счастья.

Белое мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Белое мороженое

Этот рецепт — идеальный ответ на вопрос: "Что бы освежающего съесть летом?" Плюс — он подойдёт и малышам, и взрослым с изысканным вкусом. Простой, быстрый и безупречно вкусный.

Время приготовления

  • Активное: 5 минут
  • Заморозка: от 4 часов

Ингредиенты

  • 500 мл густых сливок (жирность 30% и выше)
  • 300 г сгущённого молока с сахаром
  • 2 ч. л. ванильного экстракта
  • 50 г сахарной пудры

Что понадобится

  • Электрический миксер
  • Глубокая миска
  • Лопатка
  • Форма для заморозки

Приготовление

  1. Влейте сливки в большую миску и взбейте до густой, плотной консистенции. Должны получиться устойчивые пики — как в рекламе десертов.
  2. Не переставая взбивать, добавляйте сгущённое молоко тонкой струйкой. Всё должно соединиться в гладкую, кремовую массу.
  3. Добавьте ванильный экстракт и сахарную пудру. Перемешайте лопаткой до однородности — миксер на этом этапе больше не нужен.
  4. Переложите смесь в форму, выровняйте поверхность. Подойдёт любая прямоугольная емкость, которую можно отправить в морозилку.
  5. Замораживайте минимум 4 часа (лучше — ночь), пока мороженое полностью не застынет.
  6. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5-10 минут — оно станет мягче и легче формируется.

Идеальное дополнение

Подавайте ванильное мороженое с бокалом холодного лимонада или освежающим чаем со льдом. Вкус и прохлада лета — в каждой ложке.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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