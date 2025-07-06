Заморозьте мечту: мороженое без мороженицы и заморочек рецепт — который покорил всех без исключения

Домашнее сливочное мороженое за 5 минут: простой рецепт без техники

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара стоит такая, что даже кактус просит воды, спасение приходит в самом вкусном виде — домашнем мороженом. И не просто мороженом, а сливочным, нежным, с настоящей ванилью, которое можно приготовить буквально за 5 минут. Никакой мороженицы, никакой суеты — только вы, миксер и предвкушение ледяного счастья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Белое мороженое

Этот рецепт — идеальный ответ на вопрос: "Что бы освежающего съесть летом?" Плюс — он подойдёт и малышам, и взрослым с изысканным вкусом. Простой, быстрый и безупречно вкусный.

Время приготовления

Активное: 5 минут

Заморозка: от 4 часов

Ингредиенты

500 мл густых сливок (жирность 30% и выше)

300 г сгущённого молока с сахаром

2 ч. л. ванильного экстракта

50 г сахарной пудры

Что понадобится

Электрический миксер

Глубокая миска

Лопатка

Форма для заморозки

Приготовление

Влейте сливки в большую миску и взбейте до густой, плотной консистенции. Должны получиться устойчивые пики — как в рекламе десертов. Не переставая взбивать, добавляйте сгущённое молоко тонкой струйкой. Всё должно соединиться в гладкую, кремовую массу. Добавьте ванильный экстракт и сахарную пудру. Перемешайте лопаткой до однородности — миксер на этом этапе больше не нужен. Переложите смесь в форму, выровняйте поверхность. Подойдёт любая прямоугольная емкость, которую можно отправить в морозилку. Замораживайте минимум 4 часа (лучше — ночь), пока мороженое полностью не застынет. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5-10 минут — оно станет мягче и легче формируется.

Идеальное дополнение

Подавайте ванильное мороженое с бокалом холодного лимонада или освежающим чаем со льдом. Вкус и прохлада лета — в каждой ложке.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

