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Вкус Франции за 20 минут: салат из руколы с пикантной ноткой

Рецепт салата с руколой и медово-горчичной заправкой на 3 порции
2:02
Еда

Иногда достаточно пары ярких вкусов, чтобы создать кулинарный шедевр — без жарки, запекания и многочасового стояния у плиты. Салат из руколы с медово-горчичной заправкой — именно такой случай. Сладость мёда, легкая остринка французской горчицы и винная кислинка уксуса делают его не просто лёгким, а запоминающимся блюдом.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Готовится — за 20 минут, съедается — за 2.

Что нужно на 3 порции

Салат:

  • Рукола — 100 г

  • Яйца перепелиные — 10 шт.

  • Помидоры черри — 200 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Заправка:

  • Оливковое масло — 1 ст. л.

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Горчица дижонская — 1 ст. л.

  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.
    (можно заменить лимонным соком, соевым или терияки)

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Яйца промойте, сварите вкрутую (3 минуты после закипания), остудите и очистите. Разрежьте пополам.

Шаг 2.
Руколу и помидоры вымойте и обсушите. Черри разрежьте пополам или на четвертинки. Руколу слегка порвите руками.

Шаг 3.
Разложите зелень по тарелкам или в салатник. Сверху — черри и половинки яиц. Посолите, поперчите.

Шаг 4.
Смешайте в миске мёд, горчицу, уксус и масло. Хорошо взбейте венчиком до однородности.

Шаг 5.
Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Лучше — руками: так рукола не повянет и не станет "кашей".

Чем заменить ингредиенты, если нет нужного

  • Бальзамический уксус - сок лимона, терияки или капля яблочного уксуса.

  • Дижонская горчица - обычная столовая, но добавляйте осторожно: вкус будет резче.

  • Оливковое масло - любое растительное без запаха.

Уточнения

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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