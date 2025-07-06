Вкус Франции за 20 минут: салат из руколы с пикантной ноткой

Рецепт салата с руколой и медово-горчичной заправкой на 3 порции

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда достаточно пары ярких вкусов, чтобы создать кулинарный шедевр — без жарки, запекания и многочасового стояния у плиты. Салат из руколы с медово-горчичной заправкой — именно такой случай. Сладость мёда, легкая остринка французской горчицы и винная кислинка уксуса делают его не просто лёгким, а запоминающимся блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овощной салат

Готовится — за 20 минут, съедается — за 2.

Что нужно на 3 порции

Салат:

Рукола — 100 г

Яйца перепелиные — 10 шт.

Помидоры черри — 200 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Заправка:

Оливковое масло — 1 ст. л.

Мёд — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

(можно заменить лимонным соком, соевым или терияки)

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Яйца промойте, сварите вкрутую (3 минуты после закипания), остудите и очистите. Разрежьте пополам.

Шаг 2.

Руколу и помидоры вымойте и обсушите. Черри разрежьте пополам или на четвертинки. Руколу слегка порвите руками.

Шаг 3.

Разложите зелень по тарелкам или в салатник. Сверху — черри и половинки яиц. Посолите, поперчите.

Шаг 4.

Смешайте в миске мёд, горчицу, уксус и масло. Хорошо взбейте венчиком до однородности.

Шаг 5.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Лучше — руками: так рукола не повянет и не станет "кашей".

Чем заменить ингредиенты, если нет нужного

Бальзамический уксус - сок лимона, терияки или капля яблочного уксуса.

Дижонская горчица - обычная столовая, но добавляйте осторожно: вкус будет резче.

Оливковое масло - любое растительное без запаха.

Уточнения

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).

