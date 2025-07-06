Вкус Франции за 20 минут: салат из руколы с пикантной ноткой

Иногда достаточно пары ярких вкусов, чтобы создать кулинарный шедевр — без жарки, запекания и многочасового стояния у плиты. Салат из руколы с медово-горчичной заправкой — именно такой случай. Сладость мёда, легкая остринка французской горчицы и винная кислинка уксуса делают его не просто лёгким, а запоминающимся блюдом.
Готовится — за 20 минут, съедается — за 2.
Салат:
Рукола — 100 г
Яйца перепелиные — 10 шт.
Помидоры черри — 200 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
Заправка:
Оливковое масло — 1 ст. л.
Мёд — 1 ст. л.
Горчица дижонская — 1 ст. л.
Бальзамический уксус — 1 ч. л.
(можно заменить лимонным соком, соевым или терияки)
Шаг 1.
Яйца промойте, сварите вкрутую (3 минуты после закипания), остудите и очистите. Разрежьте пополам.
Шаг 2.
Руколу и помидоры вымойте и обсушите. Черри разрежьте пополам или на четвертинки. Руколу слегка порвите руками.
Шаг 3.
Разложите зелень по тарелкам или в салатник. Сверху — черри и половинки яиц. Посолите, поперчите.
Шаг 4.
Смешайте в миске мёд, горчицу, уксус и масло. Хорошо взбейте венчиком до однородности.
Шаг 5.
Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Лучше — руками: так рукола не повянет и не станет "кашей".
Бальзамический уксус - сок лимона, терияки или капля яблочного уксуса.
Дижонская горчица - обычная столовая, но добавляйте осторожно: вкус будет резче.
Оливковое масло - любое растительное без запаха.
Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).
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