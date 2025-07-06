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Всего 3 ингредиента, а вкус – объедение! Рецепт пирога без глютена, который покорил сердца

Пирог без глютена: простой рецепт из 3 ингредиентов – вкуснее не бывает
2:33
Еда

Ищете простой, но вкусный рецепт пирога без глютена? Этот пирог готовится всего из трёх ингредиентов и станет отличным выбором для закуски или ужина. Он обладает низким содержанием углеводов, сохраняя при этом маслянистую текстуру и насыщенный вкус.

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Ингредиенты для теста (на 4 порции):

  • 240 г миндальной муки;
  • 4 столовые ложки растопленного солёного масла (плюс немного для смазывания формы);
  • 1 яичная единица и желток (или желтки) для смазывания.

Подготовка:

  1. Разделите ингредиенты и подготовьте посуду. Этот рецепт рассчитан на 5-6 маленьких пирогов диаметром 6 см на каждые 2 порции.
  2. Протрите яйцо. Удалите плёнку с желтка и отложите его в сторону. При необходимости разбавьте желток небольшим количеством воды и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 180 °C.
  4. Смажьте формочки для тарталеток или небольшие формы для выпечки маслом.

Приготовление теста:

  1. Растопите масло на слабом огне.
  2. Смешайте масло с миндальной мукой в миске.
  3. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до получения однородного теста. При необходимости добавьте ещё миндальной муки, чтобы добиться гладкой консистенции.
  4. Отложите около ⅔ теста для выстилания дна и стенок формочек.
  5. Сформируйте руками тонкое, плотное и равномерное тесто, проколов дно вилкой.
  6. Начинку можно выбрать по вкусу: курица, грибы, сыр, креветки, овощи или даже сладкий вариант.
  7. Из оставшегося теста сформируйте крышки и накройте ими пироги, слегка прижав края.
  8. Смажьте поверхность пирогов оставшимся яичным желтком.

Выпекание:

  1. Выложите пироги в форму для выпечки или кастрюлю.
  2. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 15-20 минут, пока корочка не приобретёт золотистый оттенок.
  3. Осторожно достаньте пироги из духовки и дайте им немного остыть.

Подача:

  1. Аккуратно извлеките пироги из формочек.
  2. Выложите на сервировочное блюдо или разложите по тарелкам. Пирог отлично сочетается с хорошо приправленным зелёным салатом, пишет terra.com.br.

Попробуйте этот вкусный и низкоуглеводный пирог, который порадует вас и ваших гостей!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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