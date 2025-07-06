Всего 3 ингредиента, а вкус – объедение! Рецепт пирога без глютена, который покорил сердца

Ищете простой, но вкусный рецепт пирога без глютена? Этот пирог готовится всего из трёх ингредиентов и станет отличным выбором для закуски или ужина. Он обладает низким содержанием углеводов, сохраняя при этом маслянистую текстуру и насыщенный вкус.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы
Ингредиенты для теста (на 4 порции):
240 г миндальной муки;
4 столовые ложки растопленного солёного масла (плюс немного для смазывания формы);
1 яичная единица и желток (или желтки) для смазывания.
Подготовка:
Разделите ингредиенты и подготовьте посуду. Этот рецепт рассчитан на 5-6 маленьких пирогов диаметром 6 см на каждые 2 порции.
Протрите яйцо. Удалите плёнку с желтка и отложите его в сторону. При необходимости разбавьте желток небольшим количеством воды и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Смажьте формочки для тарталеток или небольшие формы для выпечки маслом.
Приготовление теста:
Растопите масло на слабом огне.
Смешайте масло с миндальной мукой в миске.
Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до получения однородного теста. При необходимости добавьте ещё миндальной муки, чтобы добиться гладкой консистенции.
Отложите около ⅔ теста для выстилания дна и стенок формочек.
Сформируйте руками тонкое, плотное и равномерное тесто, проколов дно вилкой.
Начинку можно выбрать по вкусу: курица, грибы, сыр, креветки, овощи или даже сладкий вариант.
Из оставшегося теста сформируйте крышки и накройте ими пироги, слегка прижав края.
Смажьте поверхность пирогов оставшимся яичным желтком.
Выпекание:
Выложите пироги в форму для выпечки или кастрюлю.
Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 15-20 минут, пока корочка не приобретёт золотистый оттенок.
Осторожно достаньте пироги из духовки и дайте им немного остыть.
Подача:
Аккуратно извлеките пироги из формочек.
Выложите на сервировочное блюдо или разложите по тарелкам. Пирог отлично сочетается с хорошо приправленным зелёным салатом, пишет terra.com.br.
Попробуйте этот вкусный и низкоуглеводный пирог, который порадует вас и ваших гостей!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Клейкови́наглюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.