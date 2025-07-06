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Закрутка с ароматом лета: мятный компот из вишни за 40 минут

Компот из вишни с мятой: инструкция по заготовке на 8 порций
2:10
Еда

Лето — это не только шляпки, шорты и шашлыки. Это ещё и сезон, когда из кухни доносятся волны ароматов: варенье, закрутки, компоты… И если вы ещё не пробовали варить вишнёвый компот с мятой, самое время это исправить. Этот напиток сочетает в себе кислинку вишни и освежающую зелёную нотку мяты — простое, но гениальное решение.

Вишневый компот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вишневый компот

А главное — готовится легко, под силу даже начинающим.

Что понадобится (на 8 порций)

  • Вишня — 500 г

  • Коричневый сахар — 500 г

  • Вода — 2 л

  • Мята или мелисса — 2-3 веточки (только листики)

Как варить вишнёвый компот с мятой — пошагово

Шаг 1.
Промойте вишню в дуршлаге, удалите хвостики и подпорченные ягоды. Обсушите.

Шаг 2.
Мяту вымойте и аккуратно оторвите листики. Веточки не используйте — только зелень. Разложите листья на полотенце и дайте высохнуть.

Шаг 3.
Подготовьте банки: вымойте с содой, стерилизуйте (пар, духовка, микроволновка — на ваш выбор) и обсушите.

Шаг 4.
Разложите ягоды и мятные листики по банкам. Вскипятите воду и залейте кипятком до самого верха. Прикройте крышками и оставьте настояться 10-15 минут.

Шаг 5.
Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения. В каждую банку добавьте сахар, затем влейте горячую воду обратно и сразу укупорьте крышками.

Шаг 6.
Переверните заготовки вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте на сутки. После остывания уберите в прохладное место, защищённое от солнца.

Советы

  • Если не хотите использовать мяту — замените на мелиссу, получится чуть мягче на вкус.

  • Любите более сладкий или, наоборот, кислее напиток? Регулируйте количество сахара.

  • Обязательно используйте коричневый сахар — он придаёт благородный карамельный оттенок вкусу.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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