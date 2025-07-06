Закрутка с ароматом лета: мятный компот из вишни за 40 минут

Компот из вишни с мятой: инструкция по заготовке на 8 порций

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это не только шляпки, шорты и шашлыки. Это ещё и сезон, когда из кухни доносятся волны ароматов: варенье, закрутки, компоты… И если вы ещё не пробовали варить вишнёвый компот с мятой, самое время это исправить. Этот напиток сочетает в себе кислинку вишни и освежающую зелёную нотку мяты — простое, но гениальное решение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вишневый компот

А главное — готовится легко, под силу даже начинающим.

Что понадобится (на 8 порций)

Вишня — 500 г

Коричневый сахар — 500 г

Вода — 2 л

Мята или мелисса — 2-3 веточки (только листики)

Как варить вишнёвый компот с мятой — пошагово

Шаг 1.

Промойте вишню в дуршлаге, удалите хвостики и подпорченные ягоды. Обсушите.

Шаг 2.

Мяту вымойте и аккуратно оторвите листики. Веточки не используйте — только зелень. Разложите листья на полотенце и дайте высохнуть.

Шаг 3.

Подготовьте банки: вымойте с содой, стерилизуйте (пар, духовка, микроволновка — на ваш выбор) и обсушите.

Шаг 4.

Разложите ягоды и мятные листики по банкам. Вскипятите воду и залейте кипятком до самого верха. Прикройте крышками и оставьте настояться 10-15 минут.

Шаг 5.

Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения. В каждую банку добавьте сахар, затем влейте горячую воду обратно и сразу укупорьте крышками.

Шаг 6.

Переверните заготовки вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте на сутки. После остывания уберите в прохладное место, защищённое от солнца.

Советы

Если не хотите использовать мяту — замените на мелиссу, получится чуть мягче на вкус.

Любите более сладкий или, наоборот, кислее напиток? Регулируйте количество сахара.

Обязательно используйте коричневый сахар — он придаёт благородный карамельный оттенок вкусу.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

