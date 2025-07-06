Закрутка с ароматом лета: мятный компот из вишни за 40 минут

Лето — это не только шляпки, шорты и шашлыки. Это ещё и сезон, когда из кухни доносятся волны ароматов: варенье, закрутки, компоты… И если вы ещё не пробовали варить вишнёвый компот с мятой, самое время это исправить. Этот напиток сочетает в себе кислинку вишни и освежающую зелёную нотку мяты — простое, но гениальное решение.
А главное — готовится легко, под силу даже начинающим.
Вишня — 500 г
Коричневый сахар — 500 г
Вода — 2 л
Мята или мелисса — 2-3 веточки (только листики)
Шаг 1.
Промойте вишню в дуршлаге, удалите хвостики и подпорченные ягоды. Обсушите.
Шаг 2.
Мяту вымойте и аккуратно оторвите листики. Веточки не используйте — только зелень. Разложите листья на полотенце и дайте высохнуть.
Шаг 3.
Подготовьте банки: вымойте с содой, стерилизуйте (пар, духовка, микроволновка — на ваш выбор) и обсушите.
Шаг 4.
Разложите ягоды и мятные листики по банкам. Вскипятите воду и залейте кипятком до самого верха. Прикройте крышками и оставьте настояться 10-15 минут.
Шаг 5.
Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения. В каждую банку добавьте сахар, затем влейте горячую воду обратно и сразу укупорьте крышками.
Шаг 6.
Переверните заготовки вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте на сутки. После остывания уберите в прохладное место, защищённое от солнца.
Если не хотите использовать мяту — замените на мелиссу, получится чуть мягче на вкус.
Любите более сладкий или, наоборот, кислее напиток? Регулируйте количество сахара.
Обязательно используйте коричневый сахар — он придаёт благородный карамельный оттенок вкусу.
Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
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