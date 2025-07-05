Яичный переворот: коробка из-под яиц преобразит ваш холодильник – гениальный ход

В эпоху социальных сетей можно наткнуться на самые неожиданные советы, которые меняют наше представление о привычных вещах. Один из таких лайфхаков — использование картонной упаковки из-под яиц для организации пространства в холодильнике.
Яйца — продукт, который часто покупаем и редко задумываемся о его хранении. Но оказывается, что даже в этом вопросе можно найти гениальное решение.
Почему это работает?
Представьте: вы открываете коробку с яйцами, удаляете наклейки и… переворачиваете ее! Да-да, прозрачная пластиковая часть коробки идеально подходит для хранения яиц, а зеленая картонная сторона может найти новое применение, пишет ndmais.com.br.
Как это сделать?
Преимущества этого метода
Этот совет вызвал настоящий фурор в социальных сетях. Так что, если вы хотите навести порядок в холодильнике и сделать его более удобным, попробуйте этот простой, но эффективный лайфхак.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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