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Яичный переворот: коробка из-под яиц преобразит ваш холодильник – гениальный ход

Организация холодильника: просто переверните коробку из-под яиц – простой лайфхак
2:01
Еда

В эпоху социальных сетей можно наткнуться на самые неожиданные советы, которые меняют наше представление о привычных вещах. Один из таких лайфхаков — использование картонной упаковки из-под яиц для организации пространства в холодильнике.

Яйца
Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Яйца

Яйца — продукт, который часто покупаем и редко задумываемся о его хранении. Но оказывается, что даже в этом вопросе можно найти гениальное решение.

Почему это работает?

Представьте: вы открываете коробку с яйцами, удаляете наклейки и… переворачиваете ее! Да-да, прозрачная пластиковая часть коробки идеально подходит для хранения яиц, а зеленая картонная сторона может найти новое применение, пишет ndmais.com.br.

Как это сделать?

  1. Подготовьте коробку: если вы купили упаковку из 30 яиц, она, скорее всего, будет состоять из зеленого картона снизу и прозрачного пластика сверху.
  2. Удалите наклейки: аккуратно снимите все наклейки, чтобы открыть доступ к картону и пластику.
  3. Переверните коробку: теперь, когда картонная сторона окажется сверху, вы можете использовать ее для хранения других продуктов.
  4. Храните яйца: поместите яйца в прозрачную пластиковую часть коробки, которая станет основанием для хранения.

Преимущества этого метода

  • Эстетика: ваш холодильник будет выглядеть аккуратнее и организованнее.
  • Удобство: вы сможете легко видеть содержимое и быстро находить нужные продукты.
  • Практичность: картонная сторона коробки может использоваться для хранения овощей, фруктов или других продуктов, которые требуют вентиляции.

Этот совет вызвал настоящий фурор в социальных сетях. Так что, если вы хотите навести порядок в холодильнике и сделать его более удобным, попробуйте этот простой, но эффективный лайфхак.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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