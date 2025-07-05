Эти маффины станут хитом вашего стола: пикантный рецепт с картофелем и сыром

Как приготовить маффины с картофелем и сыром: быстро, просто, вкусно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Надоели сладкие угощения? Предлагаем вам приготовить пикантные картофельно-сырные маффины! Этот простой рецепт порадует вас великолепным вкусом и легкостью приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ маффины

Ингредиенты

0,5 кг отварного картофеля,

1 стакан тертого сыра чеддер,

50 г. тертого сыра пармезан,

2 яйца,

четверть стакана сметаны или йогурта,

половина чайной ложки сушеного чеснока,

соль, перец по вкусу,

1 ст. ложка растопленного сливочного масла,

мелко нарезанная петрушка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190-200°C.

Подготовьте формы для маффинов, смазав ее маслом или жиром.

В глубокой емкости соедините отварной, очищенный и размятый картофель. Добавьте к нему два вида тертого сыра, яйца, йогурт или сливки, а также специи по вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Разложите полученную массу по формам, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в течение 25-30 минут, пока маффины не приобретут аппетитный золотистый оттенок.

Достаньте готовые маффины из духовки и дайте им немного остыть (5-6 минут) прямо в форме.

Подавайте теплыми, украсив свежей зеленью петрушки и дополнив ложкой сметаны, пишет az-jenata.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

