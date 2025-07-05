Эти маффины станут хитом вашего стола: пикантный рецепт с картофелем и сыром

Надоели сладкие угощения? Предлагаем вам приготовить пикантные картофельно-сырные маффины! Этот простой рецепт порадует вас великолепным вкусом и легкостью приготовления.
Ингредиенты
Приготовление
Разогрейте духовку до 190-200°C.
Подготовьте формы для маффинов, смазав ее маслом или жиром.
В глубокой емкости соедините отварной, очищенный и размятый картофель. Добавьте к нему два вида тертого сыра, яйца, йогурт или сливки, а также специи по вкусу.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Разложите полученную массу по формам, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в течение 25-30 минут, пока маффины не приобретут аппетитный золотистый оттенок.
Достаньте готовые маффины из духовки и дайте им немного остыть (5-6 минут) прямо в форме.
Подавайте теплыми, украсив свежей зеленью петрушки и дополнив ложкой сметаны, пишет az-jenata.
Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.
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