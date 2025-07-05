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Эти маффины станут хитом вашего стола: пикантный рецепт с картофелем и сыром

Как приготовить маффины с картофелем и сыром: быстро, просто, вкусно
1:30
Еда

Надоели сладкие угощения? Предлагаем вам приготовить пикантные картофельно-сырные маффины! Этот простой рецепт порадует вас великолепным вкусом и легкостью приготовления.

маффины
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
маффины

Ингредиенты

  • 0,5 кг отварного картофеля,
  • 1 стакан тертого сыра чеддер,
  • 50 г. тертого сыра пармезан,
  • 2 яйца,
  • четверть стакана сметаны или йогурта,
  • половина чайной ложки сушеного чеснока,
  • соль, перец по вкусу,
  • 1 ст. ложка растопленного сливочного масла,
  • мелко нарезанная петрушка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190-200°C.

Подготовьте формы для маффинов, смазав ее маслом или жиром.

В глубокой емкости соедините отварной, очищенный и размятый картофель. Добавьте к нему два вида тертого сыра, яйца, йогурт или сливки, а также специи по вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Разложите полученную массу по формам, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в течение 25-30 минут, пока маффины не приобретут аппетитный золотистый оттенок.

Достаньте готовые маффины из духовки и дайте им немного остыть (5-6 минут) прямо в форме.

Подавайте теплыми, украсив свежей зеленью петрушки и дополнив ложкой сметаны, пишет az-jenata.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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