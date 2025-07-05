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Простой рецепт конфет, который изменит ваше отношение к десертам

Как приготовить полезные конфеты из фиников и орехов — энергетические шарики для перекуса без сахара
1:04
Еда

Если вы следите за фигурой, но не можете отказать себе в сладком, попробуйте этот замечательный рецепт энергетических конфет без добавления сахара. Этот простой рецепт не отнимет у вас больше получаса. 

конфеты домашние
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
конфеты домашние

Ингредиенты

  • 200 г. фиников,
  • полстакана овсяных хлопьев,
  • полстакана сушеных яблок,
  • четверть стакана поджаренных грецких орехов,
  • 1 ч. ложка молотой корицы,
  • полстакана миндального масла (можно кокосовое, арахисовое).

Приготовление

Залейте финики горячей водой и оставьте на 5-10 минут для размягчения. Слейте воду.

В кухонном комбайне соедините овсяные хлопья, орехи, сушеные яблоки, миндальное масло, корицу и размягченные финики. Измельчите до однородной массы.

Сформируйте из полученной массы шарики (примерно по 2 столовые ложки на каждый).

Поместите конфеты в холодильник минимум на 15 минут для охлаждения, пишет az-jenata.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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