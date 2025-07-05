Простой рецепт конфет, который изменит ваше отношение к десертам

Если вы следите за фигурой, но не можете отказать себе в сладком, попробуйте этот замечательный рецепт энергетических конфет без добавления сахара. Этот простой рецепт не отнимет у вас больше получаса.
Ингредиенты
Приготовление
Залейте финики горячей водой и оставьте на 5-10 минут для размягчения. Слейте воду.
В кухонном комбайне соедините овсяные хлопья, орехи, сушеные яблоки, миндальное масло, корицу и размягченные финики. Измельчите до однородной массы.
Сформируйте из полученной массы шарики (примерно по 2 столовые ложки на каждый).
Поместите конфеты в холодильник минимум на 15 минут для охлаждения, пишет az-jenata.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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