Простой рецепт конфет, который изменит ваше отношение к десертам

Как приготовить полезные конфеты из фиников и орехов — энергетические шарики для перекуса без сахара

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы следите за фигурой, но не можете отказать себе в сладком, попробуйте этот замечательный рецепт энергетических конфет без добавления сахара. Этот простой рецепт не отнимет у вас больше получаса.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info конфеты домашние

Ингредиенты

200 г. фиников,

полстакана овсяных хлопьев,

полстакана сушеных яблок,

четверть стакана поджаренных грецких орехов,

1 ч. ложка молотой корицы,

полстакана миндального масла (можно кокосовое, арахисовое).

Приготовление

Залейте финики горячей водой и оставьте на 5-10 минут для размягчения. Слейте воду.

В кухонном комбайне соедините овсяные хлопья, орехи, сушеные яблоки, миндальное масло, корицу и размягченные финики. Измельчите до однородной массы.

Сформируйте из полученной массы шарики (примерно по 2 столовые ложки на каждый).

Поместите конфеты в холодильник минимум на 15 минут для охлаждения, пишет az-jenata.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



