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Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор

Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
1:38
Еда

Лето — это не время стоять у плиты. Это время лёгких, ярких и вкусных блюд, которые готовятся за считаные минуты. Если ты ищешь идеальный перекус или лёгкую закуску к обеду, попробуй эти хрустящие кабачковые палочки с сыром и прованскими травами. Всего 15 минут — и на столе ароматный привет из Прованса!

Кабачки в панировке
Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки в панировке

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Молодой кабачок — 1 шт.

  • Панировочные сухари — 1/2 стакана

  • Пармезан — 50 г

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Прованские травы — 2 щепотки

  • Морская соль — щепотка

  • Оливковое масло — для смазывания

Как приготовить: шаг за шагом

1. Нарезаем кабачок

Моем и нарезаем кабачок тонкими продолговатыми полосками — чем тоньше, тем хрустящее.

2. Готовим сырную смесь

Вилкой взбиваем яйца. Пармезан натираем на мелкой тёрке. В отдельной миске смешиваем сыр, прованские травы и соль.

3. Обмакиваем кабачки

Каждую полоску сначала окунаем в яйцо, потом — обваливаем в сырной смеси и панировочных сухарях.

4. Выкладываем на противень

Противень смазываем оливковым маслом, аккуратно выкладываем палочки в один слой.

5. Отправляем в духовку

Разогреваем духовку до 180°C. Готовим в режиме "конвекция + гриль" — сначала 5 минут с одной стороны, затем переворачиваем и даём подрумяниться ещё 5-10 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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