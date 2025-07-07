Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор

Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это не время стоять у плиты. Это время лёгких, ярких и вкусных блюд, которые готовятся за считаные минуты. Если ты ищешь идеальный перекус или лёгкую закуску к обеду, попробуй эти хрустящие кабачковые палочки с сыром и прованскими травами. Всего 15 минут — и на столе ароматный привет из Прованса!

Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки в панировке

Ингредиенты (на 2 порции):

Молодой кабачок — 1 шт.

Панировочные сухари — 1/2 стакана

Пармезан — 50 г

Куриные яйца — 2 шт.

Прованские травы — 2 щепотки

Морская соль — щепотка

Оливковое масло — для смазывания

Как приготовить: шаг за шагом

1. Нарезаем кабачок

Моем и нарезаем кабачок тонкими продолговатыми полосками — чем тоньше, тем хрустящее.

2. Готовим сырную смесь

Вилкой взбиваем яйца. Пармезан натираем на мелкой тёрке. В отдельной миске смешиваем сыр, прованские травы и соль.

3. Обмакиваем кабачки

Каждую полоску сначала окунаем в яйцо, потом — обваливаем в сырной смеси и панировочных сухарях.

4. Выкладываем на противень

Противень смазываем оливковым маслом, аккуратно выкладываем палочки в один слой.

5. Отправляем в духовку

Разогреваем духовку до 180°C. Готовим в режиме "конвекция + гриль" — сначала 5 минут с одной стороны, затем переворачиваем и даём подрумяниться ещё 5-10 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

