Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор

Лето — это не время стоять у плиты. Это время лёгких, ярких и вкусных блюд, которые готовятся за считаные минуты. Если ты ищешь идеальный перекус или лёгкую закуску к обеду, попробуй эти хрустящие кабачковые палочки с сыром и прованскими травами. Всего 15 минут — и на столе ароматный привет из Прованса!
Молодой кабачок — 1 шт.
Панировочные сухари — 1/2 стакана
Пармезан — 50 г
Куриные яйца — 2 шт.
Прованские травы — 2 щепотки
Морская соль — щепотка
Оливковое масло — для смазывания
Моем и нарезаем кабачок тонкими продолговатыми полосками — чем тоньше, тем хрустящее.
Вилкой взбиваем яйца. Пармезан натираем на мелкой тёрке. В отдельной миске смешиваем сыр, прованские травы и соль.
Каждую полоску сначала окунаем в яйцо, потом — обваливаем в сырной смеси и панировочных сухарях.
Противень смазываем оливковым маслом, аккуратно выкладываем палочки в один слой.
Разогреваем духовку до 180°C. Готовим в режиме "конвекция + гриль" — сначала 5 минут с одной стороны, затем переворачиваем и даём подрумяниться ещё 5-10 минут.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.