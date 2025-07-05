Печём мягкие, как подушка, булочки без дрожжей — на кефире и за 30 минут без хлопот

Когда хочется тёплой домашней выпечки, но нет времени и желания возиться с дрожжами — на выручку приходит этот рецепт. Нежные, сладкие булочки на кефире готовятся быстро, не требуют подъёма теста и отлично получаются даже у новичков.
пшеничная мука — 2 стакана
кефир — 1 стакан
подсолнечное масло — 1 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
соль — 0,5 ч. л.
разрыхлитель — 2 ч. л.
кунжут — 0,5 ч. л. (для посыпки)
Кефир заранее достаньте из холодильника — он должен быть комнатной температуры. Соедините кефир с маслом, добавьте сахар и соль, перемешайте.
Всыпьте половину просеянной муки, хорошо размешайте. Затем добавьте разрыхлитель и оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Если нужно, подсыпьте ещё немного муки.
Разделите тесто на две части, из каждой скатайте жгут. Нарежьте на небольшие кусочки и сверните каждый в улитку. Булочки можно сделать одинаковыми или пофантазировать с формой.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом. Разложите булочки, при желании смажьте молоком или желтком для румяной корочки. Посыпьте кунжутом или, например, смесью сахара с корицей.
Отправьте булочки в духовку на 25 минут. Готовность лучше проверять визуально — они должны хорошо подрумяниться и приятно пахнуть.
Булочки особенно хороши с вареньем, мёдом или сгущёнкой. Подойдут к завтраку, чаю или кофе. Их можно заморозить и разогреть в духовке, если останутся. При комнатной температуре хранятся до двух суток, в холодильнике — до четырёх.
Кефир можно заменить ряженкой, йогуртом или молоком с каплей уксуса. Подсолнечное масло — на оливковое или растопленное сливочное. Вместо кунжута подойдут мак, дроблёные орехи или просто сахарная пудра.
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.