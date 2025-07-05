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Печём мягкие, как подушка, булочки без дрожжей — на кефире и за 30 минут без хлопот

Булочки на кефире без дрожжей — пышные и сладкие за 30 минут
2:25
Еда

Когда хочется тёплой домашней выпечки, но нет времени и желания возиться с дрожжами — на выручку приходит этот рецепт. Нежные, сладкие булочки на кефире готовятся быстро, не требуют подъёма теста и отлично получаются даже у новичков.

Бриошь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бриошь

Ингредиенты на 10-12 булочек

  • пшеничная мука — 2 стакана

  • кефир — 1 стакан

  • подсолнечное масло — 1 ст. л.

  • сахар — 2 ст. л.

  • соль — 0,5 ч. л.

  • разрыхлитель — 2 ч. л.

  • кунжут — 0,5 ч. л. (для посыпки)

Как приготовить тесто

Кефир заранее достаньте из холодильника — он должен быть комнатной температуры. Соедините кефир с маслом, добавьте сахар и соль, перемешайте.

Всыпьте половину просеянной муки, хорошо размешайте. Затем добавьте разрыхлитель и оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Если нужно, подсыпьте ещё немного муки.

Формируем булочки

Разделите тесто на две части, из каждой скатайте жгут. Нарежьте на небольшие кусочки и сверните каждый в улитку. Булочки можно сделать одинаковыми или пофантазировать с формой.

Подготовка к выпечке

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом. Разложите булочки, при желании смажьте молоком или желтком для румяной корочки. Посыпьте кунжутом или, например, смесью сахара с корицей.

Выпекаем

Отправьте булочки в духовку на 25 минут. Готовность лучше проверять визуально — они должны хорошо подрумяниться и приятно пахнуть.

Как подавать и хранить

Булочки особенно хороши с вареньем, мёдом или сгущёнкой. Подойдут к завтраку, чаю или кофе. Их можно заморозить и разогреть в духовке, если останутся. При комнатной температуре хранятся до двух суток, в холодильнике — до четырёх.

Чем заменить ингредиенты

Кефир можно заменить ряженкой, йогуртом или молоком с каплей уксуса. Подсолнечное масло — на оливковое или растопленное сливочное. Вместо кунжута подойдут мак, дроблёные орехи или просто сахарная пудра.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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