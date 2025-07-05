Стерилизация отменяется: клубничный компот по рецепту, который экономит время и нервы

Забудьте про стерилизацию и кипящие кастрюли! Этот рецепт клубничного компота сохранит яркий вкус и аромат ягод — и не потребует лишней суеты. Всё, что нужно, — всего три ингредиента и немного терпения.
На 12 порций вам нужно:
клубника — 500 г
сахар — 300 г
вода — 2,7 л
Сначала клубнику нужно перебрать, удалить хвостики и тщательно промыть в холодной воде. Для лучшего результата промойте ягоды не один, а два-три раза. Затем оставьте на дуршлаге, чтобы вода полностью стекла.
Банки вымойте с содой и ополосните кипятком или обработайте над паром. Крышки — только кипятить, не меньше 5-7 минут.
В каждую банку объёмом 3 литра положите клубнику — примерно 1/3 банки (это около 400-500 г).
Теперь закипятите воду и залейте ею ягоды. Банки накройте крышками, но не закатывайте. Оставьте на 15 минут — этого хватит, чтобы ягоды прогрелись.
Слейте воду обратно в кастрюлю, добавьте сахар (примерно 250-300 г на банку) и хорошо размешайте. Доведите до кипения и дайте сиропу побурлить 1-2 минуты. Если хотите, добавьте чуть-чуть лимонной кислоты — это усилит цвет и улучшит хранение.
Залейте кипящим сиропом ягоды до самого верха банки. Сразу закрутите кипячёными крышками. Банка должна быть полной — под самое горлышко.
Переверните банки вверх дном, укутайте в тёплое полотенце и оставьте до полного остывания. Такой способ создаёт эффект "самостерилизации", который обеспечивает безопасность и долгий срок хранения.
После того как банки полностью остынут, перенесите их в прохладное тёмное место: кладовку, подвал или даже шкаф. При соблюдении условий компот спокойно доживёт до весны.
Можно поэкспериментировать и добавить к клубнике немного малины или красной смородины — получится насыщенный ягодный микс со свежим вкусом.
Не используйте мятую или повреждённую клубнику — она может испортить вкус компота и сократить срок хранения. Только свежие, упругие ягоды!
Компо́т — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.