Может ли один обед объединить в себе пользу овощей и насыщенность мяса? Ещё как! Рагу из кабачков, картофеля и говядины — блюдо, которое покоряет простотой и согревает вкусом. Это не просто рагу, а гастрономическая классика с французскими корнями, обросшая народной любовью и адаптациями по всему миру.
Аромат тушёных овощей, мягкие кусочки мяса, тёплые нотки чеснока и зелени… Всё вместе превращается в уютную кастрюлю счастья.
Говядина — 350 г
Картофель — 500 г
Кабачок — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Перец сладкий красный — 1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Масло растительное — 3 ст. л.
Чёрный молотый перец — 7 г
Соль — по вкусу
Зелень (петрушка, укроп) — 50 г
Овощи моем, очищаем. У перца — убрать семена, у помидоров — плодоножки. Картошку, морковь, лук и чеснок — почистить. Всё должно быть готово к нарезке.
Говядину нарезаем небольшими кусочками и обсушиваем бумажным полотенцем. На сковороде раскаливаем масло и жарим мясо 10-12 минут. Оно должно подрумяниться, но не пересохнуть.
Лук режем полукольцами, морковь — крупными ломтями. Отправляем их к мясу, жарим ещё 3-5 минут. Главное — не мельчить, чтобы они сохранили форму при тушении.
Нарезаем его длинными дольками и тушим с мясом и остальными овощами 2-3 минуты. Не пересушиваем — рагу любит сочность.
Кубики картофеля — среднего размера. Закидываем в сковороду, аккуратно перемешиваем. Солим, перчим, закрываем крышкой. Томим 15 минут на слабом огне.
Крупно нарезаем, добавляем к общей массе. Чеснок давим через пресс, добавляем следом. Снова закрываем крышкой и тушим ещё 15 минут. В этот момент кухня начнёт пахнуть как в деревне у бабушки.
Перед подачей посыпаем блюдо рубленой зеленью, накрываем крышкой и даём настояться 5 минут. Этого достаточно, чтобы ароматы смешались и заиграли ярче.
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.