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Овощное рагу с говядиной: добавьте один ингредиент — и вкус раскрывается

Пошаговый рецепт рагу с говядиной, картофелем и сезонными овощами
2:55
Еда

Может ли один обед объединить в себе пользу овощей и насыщенность мяса? Ещё как! Рагу из кабачков, картофеля и говядины — блюдо, которое покоряет простотой и согревает вкусом. Это не просто рагу, а гастрономическая классика с французскими корнями, обросшая народной любовью и адаптациями по всему миру.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Аромат тушёных овощей, мягкие кусочки мяса, тёплые нотки чеснока и зелени… Всё вместе превращается в уютную кастрюлю счастья.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Говядина — 350 г

  • Картофель — 500 г

  • Кабачок — 500 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Перец сладкий красный — 1 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Чёрный молотый перец — 7 г

  • Соль — по вкусу

  • Зелень (петрушка, укроп) — 50 г

Как готовить: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка — половина вкуса

Овощи моем, очищаем. У перца — убрать семена, у помидоров — плодоножки. Картошку, морковь, лук и чеснок — почистить. Всё должно быть готово к нарезке.

Шаг 2. Обжариваем мясо до румяной корочки

Говядину нарезаем небольшими кусочками и обсушиваем бумажным полотенцем. На сковороде раскаливаем масло и жарим мясо 10-12 минут. Оно должно подрумяниться, но не пересохнуть.

Шаг 3. Добавляем ароматные овощи

Лук режем полукольцами, морковь — крупными ломтями. Отправляем их к мясу, жарим ещё 3-5 минут. Главное — не мельчить, чтобы они сохранили форму при тушении.

Шаг 4. Подключаем болгарский перец

Нарезаем его длинными дольками и тушим с мясом и остальными овощами 2-3 минуты. Не пересушиваем — рагу любит сочность.

Шаг 5. Пора картофеля

Кубики картофеля — среднего размера. Закидываем в сковороду, аккуратно перемешиваем. Солим, перчим, закрываем крышкой. Томим 15 минут на слабом огне.

Шаг 6. Финальный штрих — кабачки и помидоры

Крупно нарезаем, добавляем к общей массе. Чеснок давим через пресс, добавляем следом. Снова закрываем крышкой и тушим ещё 15 минут. В этот момент кухня начнёт пахнуть как в деревне у бабушки.

Шаг 7. Зелень — для свежести

Перед подачей посыпаем блюдо рубленой зеленью, накрываем крышкой и даём настояться 5 минут. Этого достаточно, чтобы ароматы смешались и заиграли ярче.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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