Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне переходят на мини-дома вместо квартир и ипотеки
Светлана Ходченкова попала в список Миротворца*: что стало причиной?
Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут
Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий
Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ
Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта
Зоопсихологи сообщили: наблюдение из окна важно для психического здоровья кошек
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер

Домашний тархун — освежающий хит лета: самый простой рецепт летнего лимонада без лишних заморочек

Тархун в домашних условиях: инструкция по приготовлению летнего лимонада
1:46
Еда

Лето в России — время быстротечное, но яркое. Даже если погода чаще прохладная, впереди еще июль и август — а с ними и жаркие дни. В такие моменты отлично помогает утолить жажду домашний лимонад. Один из самых популярных — тархун. Но покупать его в магазине не обязательно, ведь приготовить этот вкусный и освежающий напиток можно самому.

Лимонад
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лимонад

Ингредиенты

Для тархуна понадобятся всего несколько ингредиентов:

  • 50–70 г зелени тархуна (эстрагона),
  • 1 литр воды,
  • 1 лимон,
  • газированная вода по вкусу и лед.

Способ приготовления

  1. Зелень нужно тщательно вымыть, нарезать крупными кусками и поместить в блендер, чтобы измельчить.
  2. С лимона аккуратно снять цедру, а из большей части выжать сок — около 4 столовых ложек. Добавить сок в миску с тархуном.
  3. Параллельно в кастрюле довести до кипения примерно 0,5 литра воды, добавить сахар и размешивать до полного растворения.
  4. Затем влить смесь из блендера с лимоном, довести до кипения, накрыть крышкой и выключить огонь.
  5. Оставить настояться при комнатной температуре, а после охладить в холодильнике на несколько часов или на ночь.
  6. После настоя смесь процедить через сито, зелень выбросить — она уже отдала весь аромат.

Получается концентрат, который нужно разбавлять. Для этого подойдет как газированная вода, так и обычная — в зависимости от предпочтений.

Напиток лучше подавать охлажденным с кубиками льда, а для красоты можно добавить дольку лимона сверху. Вот и готов домашний тархун — освежающий и вкусный!

Уточнения

Лимона́д — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии
То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем
Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание
Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике
Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.