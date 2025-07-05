Домашний тархун — освежающий хит лета: самый простой рецепт летнего лимонада без лишних заморочек

Лето в России — время быстротечное, но яркое. Даже если погода чаще прохладная, впереди еще июль и август — а с ними и жаркие дни. В такие моменты отлично помогает утолить жажду домашний лимонад. Один из самых популярных — тархун. Но покупать его в магазине не обязательно, ведь приготовить этот вкусный и освежающий напиток можно самому.
Для тархуна понадобятся всего несколько ингредиентов:
Получается концентрат, который нужно разбавлять. Для этого подойдет как газированная вода, так и обычная — в зависимости от предпочтений.
Напиток лучше подавать охлажденным с кубиками льда, а для красоты можно добавить дольку лимона сверху. Вот и готов домашний тархун — освежающий и вкусный!
Лимона́д — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов.
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