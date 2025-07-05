Домашний тархун — освежающий хит лета: самый простой рецепт летнего лимонада без лишних заморочек

Тархун в домашних условиях: инструкция по приготовлению летнего лимонада

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето в России — время быстротечное, но яркое. Даже если погода чаще прохладная, впереди еще июль и август — а с ними и жаркие дни. В такие моменты отлично помогает утолить жажду домашний лимонад. Один из самых популярных — тархун. Но покупать его в магазине не обязательно, ведь приготовить этот вкусный и освежающий напиток можно самому.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лимонад

Ингредиенты

Для тархуна понадобятся всего несколько ингредиентов:

50–70 г зелени тархуна (эстрагона),

1 литр воды,

1 лимон,

газированная вода по вкусу и лед.

Способ приготовления

Зелень нужно тщательно вымыть, нарезать крупными кусками и поместить в блендер, чтобы измельчить. С лимона аккуратно снять цедру, а из большей части выжать сок — около 4 столовых ложек. Добавить сок в миску с тархуном. Параллельно в кастрюле довести до кипения примерно 0,5 литра воды, добавить сахар и размешивать до полного растворения. Затем влить смесь из блендера с лимоном, довести до кипения, накрыть крышкой и выключить огонь. Оставить настояться при комнатной температуре, а после охладить в холодильнике на несколько часов или на ночь. После настоя смесь процедить через сито, зелень выбросить — она уже отдала весь аромат.

Получается концентрат, который нужно разбавлять. Для этого подойдет как газированная вода, так и обычная — в зависимости от предпочтений.

Напиток лучше подавать охлажденным с кубиками льда, а для красоты можно добавить дольку лимона сверху. Вот и готов домашний тархун — освежающий и вкусный!

Уточнения

Лимона́д — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов.

