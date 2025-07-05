Летний сладкий яд: любимая ягода может обернуться жуткой бедой, а не лакомством

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Как выбрать спелый арбуз и не отравиться нитратами — советы врачей
2:52
Еда

Лето — пора арбузов, но за сочным лакомством может скрываться опасность. Многие боятся нитратов, якобы опасных для здоровья, однако эксперты предупреждают: нитраты в арбузах — скорее миф, а главная угроза — употребление несвежих или гнилых плодов.

Арбуз
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

На глаз

Визуально определить содержание нитратов невозможно. Народные методы проверки арбузов с помощью нитратомеров ошибочны, ведь чаще всего нитраты сосредоточены в корке, а не в мякоти. Все ягоды проходят обязательный лабораторный анализ, где методом ионно-селективного анализа измеряют содержание нитратов.

Ситуация на рынке

Продавцы на рынках утверждают, что нитраты при выращивании арбузов не применяются — это дорого и невыгодно, так как климат региона позволяет ягодам вызревать естественным путем. Ранние арбузы, завозимые из Узбекистана, уступают по срокам созревания местным, появляющимся ближе к концу июля — началу августа. Волгоградские арбузы, например, не поступят на рынок ранее этой даты, и в них нитратов не будет.

Нитраты — не главная опасность

Отравления чаще связаны с употреблением несвежих и подгнивших арбузов, когда внутрь попадают микробы, вызывающие пищевые расстройства.

"Ограничивать суточное потребление арбуза 300-400 граммами (пара ломтиков), поскольку чрезмерное употребление может привести к головокружению и плохому самочувствию", — советуют врачи.

Особенно опасны арбузы для людей с хроническими болезнями, диабетом, проблемами сердца и почек.

"Арбуз имеет высокий гликемический индекс и может повышать уровень сахара в крови, что создает нагрузку на поджелудочную железу и увеличивает риск диабета", — предупреждают специалисты.

Фруктоза в арбузе при избыточном употреблении преобразуется в жир и способствует набору веса.

Как выбрать "правильный" арбуз

Для безопасного выбора арбуза можно воспользоваться народным способом: кусочек мякоти кладут в стакан с теплой кипяченой водой. Если вода становится мутной — это нормально, а если краснеет — от покупки лучше отказаться. Спелый арбуз не накапливает нитраты в мякоти, а их основное скопление происходит в белой части под коркой. Поэтому при нарезке следует срезать немного мякоти выше белой полосы.

Для гарантированно качественного арбуза лучше покупать плоды в проверенных местах и дождаться конца июля — начала августа, когда урожай созревает естественным путем. Ранние арбузы — результат селекции, но проверить качество продукта без лаборатории невозможно.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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