Секрет идеального брауни: без белой мукии сахара, но с нежным вкусом — вот что делает его особенным

Этот брауни без белой муки и сахара — прекрасная альтернатива для тех, кто стремится к здоровому питанию, но не готов отказаться от сладкого. Этот рецепт славится своим нежным кремовым вкусом и отсутствием чувства вины за съеденное сладкое.
История появления брауни без белой муки
Рецепт брауни без белой муки и сахара возник как ответ на диетические потребности и желание создать более легкий десерт. Хотя традиционный брауни, появившийся в конце 19 века в США, претерпел множество изменений, эта версия стала популярной благодаря своему гармоничному сочетанию вкуса и пользы.
Калорийность брауни без белой муки
Этот брауни содержит около 180 калорий на 100 грамм, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием, пишет receitasdepesos.com.br.
Ингредиенты для брауни без белой муки:
Приготовление брауни без белой муки:
Советы по приготовлению:
Варианты рецепта:
Подача и хранение:
Подавайте брауни с шариком бананового или любого другого мороженого. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней или в холодильнике до 5 дней.
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
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