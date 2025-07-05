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Секрет идеального брауни: без белой мукии сахара, но с нежным вкусом — вот что делает его особенным

Полезный брауни: рецепт без муки и сахара за 25 минут
2:43
Еда

Этот брауни без белой муки и сахара — прекрасная альтернатива для тех, кто стремится к здоровому питанию, но не готов отказаться от сладкого. Этот рецепт славится своим нежным кремовым вкусом и отсутствием чувства вины за съеденное сладкое.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

История появления брауни без белой муки

Рецепт брауни без белой муки и сахара возник как ответ на диетические потребности и желание создать более легкий десерт. Хотя традиционный брауни, появившийся в конце 19 века в США, претерпел множество изменений, эта версия стала популярной благодаря своему гармоничному сочетанию вкуса и пользы.

Калорийность брауни без белой муки

Этот брауни содержит около 180 калорий на 100 грамм, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием, пишет receitasdepesos.com.br.

Ингредиенты для брауни без белой муки:

  • 2 спелых банана
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана несладкого какао-порошка
  • 1/4 стакана кокосового масла
  • 0,5 стакана миндальной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 0,5 стакана измельченных грецких орехов (по желанию)

Приготовление брауни без белой муки:

  1. Подготовка теста: Разомните бананы в пюре и смешайте с яйцами, растопленным кокосовым маслом и ванильным экстрактом. Добавьте какао, миндальную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Добавление орехов: По желанию, добавьте измельченные грецкие орехи и вылейте тесто в смазанную маслом форму для выпечки.
  3. Выпечка: Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте брауни около 25 минут, пока края не станут плотными, а центр останется немного мягким.

Советы по приготовлению:

  • Для повышения питательной ценности добавьте столовую ложку семян чиа или льна.
  • Щепотка корицы придаст брауни дополнительный аромат.

Варианты рецепта:

  • Замените орехи каштанами, миндалем или кусочками темного шоколада.
  • Для веганского варианта используйте "льняные яйца" — 1 столовую ложку льняного семени, смешанную с 3 столовыми ложками воды.

Подача и хранение:

Подавайте брауни с шариком бананового или любого другого мороженого. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней или в холодильнике до 5 дней.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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