Секрет домашней колбасы: 3 неожиданных ингредиента, которые сделают её идеальной

Домашняя колбаса: простой рецепт с натуральными ингредиентами

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя колбаса — это не только вкусно, но и полезно. Вы сами выбираете качественные ингредиенты, такие как свежее мясо и натуральные специи, исключая консерванты и искусственные добавки. Это блюдо легко готовится, хорошо хранится и имеет насыщенный вкус, который напомнит вам о детстве. Идеальный выбор для сытного завтрака.

Фото: Design by Freepick by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колбаса по северному рецепту

Для приготовления вам понадобятся:

чеснок — 5 зубчиков;

молоко — 150 мл;

яйца — 3 штуки;

куриное филе — 1 кг;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте все ингредиенты. Выберите специи по своему вкусу, например, паприку, сушеный чеснок или кориандр. Промойте куриное филе, промокните его бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Измельчите мясо в блендере до однородной консистенции. Добавьте молоко и яйца в фарш, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в фарш вместе с солью и специями. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Разделите фарш на 3-4 части и плотно заверните каждую в пищевую пленку, тщательно закрутив края. Оберните заготовки фольгой, поместите в форму и влейте воду до половины высоты формы. Запекайте в духовке при 190 °С около 40 минут. После приготовления остудите колбасу прямо в фольге. Снимите фольгу и пищевую пленку, нарежьте колбасу на ломтики.

Подавайте её как в горячем, так и в холодном виде.

Эта колбаса отлично подойдёт для перекуса на работе, для школьного ланча или просто для вкусного завтрака. Приятного аппетита!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



