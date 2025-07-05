Секрет домашней колбасы: 3 неожиданных ингредиента, которые сделают её идеальной

Домашняя колбаса — это не только вкусно, но и полезно. Вы сами выбираете качественные ингредиенты, такие как свежее мясо и натуральные специи, исключая консерванты и искусственные добавки. Это блюдо легко готовится, хорошо хранится и имеет насыщенный вкус, который напомнит вам о детстве. Идеальный выбор для сытного завтрака.
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Колбаса по северному рецепту
Для приготовления вам понадобятся:
чеснок — 5 зубчиков;
молоко — 150 мл;
яйца — 3 штуки;
куриное филе — 1 кг;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Подготовьте все ингредиенты. Выберите специи по своему вкусу, например, паприку, сушеный чеснок или кориандр.
Промойте куриное филе, промокните его бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками.
Измельчите мясо в блендере до однородной консистенции.
Добавьте молоко и яйца в фарш, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в фарш вместе с солью и специями. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Разделите фарш на 3-4 части и плотно заверните каждую в пищевую пленку, тщательно закрутив края.
Оберните заготовки фольгой, поместите в форму и влейте воду до половины высоты формы. Запекайте в духовке при 190 °С около 40 минут.
После приготовления остудите колбасу прямо в фольге.
Снимите фольгу и пищевую пленку, нарежьте колбасу на ломтики.
Подавайте её как в горячем, так и в холодном виде. Эта колбаса отлично подойдёт для перекуса на работе, для школьного ланча или просто для вкусного завтрака. Приятного аппетита!
Уточнения
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.