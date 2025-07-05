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Секрет домашней колбасы: 3 неожиданных ингредиента, которые сделают её идеальной

Домашняя колбаса: простой рецепт с натуральными ингредиентами
1:54
Еда

Домашняя колбаса — это не только вкусно, но и полезно. Вы сами выбираете качественные ингредиенты, такие как свежее мясо и натуральные специи, исключая консерванты и искусственные добавки. Это блюдо легко готовится, хорошо хранится и имеет насыщенный вкус, который напомнит вам о детстве. Идеальный выбор для сытного завтрака.

Колбаса по северному рецепту
Фото: Design by Freepick by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колбаса по северному рецепту

Для приготовления вам понадобятся:

  • чеснок — 5 зубчиков;
  • молоко — 150 мл;
  • яйца — 3 штуки;
  • куриное филе — 1 кг;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Выберите специи по своему вкусу, например, паприку, сушеный чеснок или кориандр.
  2. Промойте куриное филе, промокните его бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками.
  3. Измельчите мясо в блендере до однородной консистенции.
  4. Добавьте молоко и яйца в фарш, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  5. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в фарш вместе с солью и специями. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  6. Разделите фарш на 3-4 части и плотно заверните каждую в пищевую пленку, тщательно закрутив края.
  7. Оберните заготовки фольгой, поместите в форму и влейте воду до половины высоты формы. Запекайте в духовке при 190 °С около 40 минут.
  8. После приготовления остудите колбасу прямо в фольге.
  9. Снимите фольгу и пищевую пленку, нарежьте колбасу на ломтики.

Подавайте её как в горячем, так и в холодном виде.
Эта колбаса отлично подойдёт для перекуса на работе, для школьного ланча или просто для вкусного завтрака. Приятного аппетита!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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