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Хлеб больше не нужен: что нужно добавить в фарш, чтобы котлеты были как в дорогом ресторане

Сочные котлеты без хлеба: секрет профессиональных поваров
3:13
Еда

Мечтаете о мягких, сочных котлетах, которые буквально тают во рту, не теряя форму и не превращаясь в резиновую массу? Тогда забудьте всё, что знали о традиционных рецептах, и дайте шанс простому, но крайне эффективному приёму, который используют не только домашние кулинары, но и профессиональные повара.

котлеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлеты

Почему хлеб — не лучший вариант

Обычно в фарш для котлет добавляют хлебный мякиш, размоченный в молоке. Это старая и проверенная практика, но у неё есть недостаток. Дело в том, что хлеб — особенно белый — содержит клейковину, то есть глютен. При активном вымешивании фарша он начинает формировать плотную, упругую структуру, из-за чего котлеты становятся "резиновыми" и сухими — даже если мясо было сочным и жирным.

Гениальная замена из вашего шкафа

Есть один очень простой, доступный и куда более эффективный ингредиент. Это… овсяные хлопья. Да, самые обычные, быстрого приготовления, которые чаще всего едят на завтрак.

Овсянка великолепно впитывает и удерживает влагу — будь то молоко, мясной сок, луковый сок или бульон. При этом она не образует клейковину и не затягивает фарш. В результате структура котлет получается нежной, однородной, с приятной текстурой, а главное — сока внутри сохраняется гораздо больше.

Как правильно использовать овсянку в котлетах

Всё очень просто. Возьмите 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления на каждые 500 граммов фарша. Не нужно их варить. Просто залейте тёплой жидкостью — молоком, бульоном или даже водой. Достаточно 4-5 столовых ложек жидкости, чтобы хлопья набухли и впитали в себя влагу.

Оставьте смесь на 5-10 минут. Получившуюся овсяную массу добавьте в фарш вместе с остальными ингредиентами — луком, специями, при желании — яйцом. Далее аккуратно вымешивайте до однородности, но не переусердствуйте: лишняя энергия здесь ни к чему.

Формируйте котлеты и жарьте их, как обычно — на хорошо разогретой сковороде, до золотистой корочки с двух сторон.

Что вы получите в итоге

Готовые котлеты поразят вас: снаружи — хрустящая, аппетитная корочка, а внутри — удивительно мягкая, нежная и сочная начинка. Причём вкус получается богатым, мясным, без ощущения "размазанного" хлеба. И что особенно приятно — даже на следующий день, после разогрева, котлеты не становятся сухими. Наоборот, они сохраняют текстуру и вкус, будто только что с плиты.

Идея на каждый день

Этот простой приём с овсяными хлопьями открывает новую страницу в домашней кулинарии. Он подойдёт не только для котлет, но и для тефтелей, зраз, фрикаделек. А главное — подойдёт тем, кто избегает глютена или просто хочет более лёгкий и полезный вариант любимого блюда.

Попробуйте — и хлеб в котлетах больше не вернётся в ваш рецепт.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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