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Тесто для пельменей, как шелк: секрет идеальной тонкости раскрыт одной хитростью

Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
3:04
Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз мечтала приготовить пельмени, которые не просто вкусные — а настоящие произведения кулинарного искусства. Лёгкое, почти невесомое тесто, не перебивающее вкус начинки, а наоборот — подчёркивающее его. Но многих останавливает мнение, что такое тесто требует навыков профессионального повара. На деле же всё куда проще. Главное — знать один маленький, но важный секрет.

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Rlwjones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тесто

Температура решает всё

Суть в температуре жидкости, которая используется при замесе. Вода должна быть очень горячей — почти кипятком. Но не кипящей! Важно не "заварить" муку, а активировать в ней клейковину особым образом. Именно такой подход делает тесто эластичным, но при этом удивительно нежным.

Горячая вода, в которую заранее добавили точное количество соли, вливается в горку просеянной муки тонкой струйкой. Замешивание нужно проводить постепенно — это запускает нужные реакции в структуре муки.

Масло и яйцо — важные штрихи

После того как тесто собралось в мягкую массу, в него вводится свежее яйцо. Оно придаёт структуре прочность и помогает тесту не расползаться во время варки. На этом же этапе добавляется немного растительного масла — оно предотвращает пересыхание и делает раскатку теста более комфортной.

Главное — терпение

Тщательное вымешивание — обязательное условие. Масса должна стать гладкой, упругой, легко отходить от стенок посуды и пальцев. В этом состоянии тесто ещё не готово — ему нужен отдых. Заверните его в плёнку и отправьте в холодильник на час. Это время нужно для того, чтобы клейковина "успокоилась" и связи в муке окончательно сформировались.

После отдыха тесто становится податливым и идеально тянется под скалкой. Оно не рвётся и не сжимается, позволяя раскатать его до почти прозрачного состояния — сквозь пласт легко просвечиваются узоры на столе.

Лепка как медитация

Лепить пельмени из такого теста — одно удовольствие. Оно не требует дополнительной воды для склеивания краёв, и при этом отлично удерживает начинку внутри. Пельмени получаются аккуратными, без излишней муки по краям.

При варке тесто не разбухает и не разваривается. Оно сохраняет форму и остаётся тонким, эластичным, с едва уловимой бархатистой текстурой. В готовом виде пельмени буквально тают во рту — тесто не мешает, а лишь дополняет насыщенный вкус начинки.

Маленький секрет — большое открытие

Этот способ приготовления теста для пельменей переворачивает привычные представления о домашней кухне. Всё, что нужно — немного внимания к деталям, терпение и горячая вода. Один раз попробовав, вы больше не захотите возвращаться к обычному рецепту.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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