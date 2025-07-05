Секрет бабушкиного гостеприимства: как приготовить ароматный солёный пирог с йогуртом и сыром

Солёный пирог: как приготовить идеальную сырно-йогуртовую выпечку по бабушкиному рецепту

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт неизменно вызывает тёплые воспоминания о бабушкином гостеприимстве и кулинарном мастерстве. Солёный пирог — это не просто выпечка, это настоящее произведение искусства, которое может стать украшением любого стола.

Фото: freepik слоёный пирог

Сегодня мы поделимся с вами этим семейным рецептом, чтобы вы могли порадовать своих близких вкусным и ароматным лакомством.

Список ингредиентов:

4 яйца;

200 мл йогурта;

1 ч. л. пищевой соды;

100 мл растительного масла;

200 г твёрдого сыра (натрите на крупной тёрке);

100 г жёлтого сыра (по желанию, также натрите на тёрке);

100 г измельчённых оливок (чёрных или зелёных);

2 стакана муки (обязательно просейте её);

1 щепотка соли (если сыр не слишком солёный).

Процесс приготовления:

Сначала разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для пирога: смажьте её небольшим количеством масла и присыпьте мукой, либо используйте бумагу для выпечки, чтобы пирог не прилип. В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли до однородной консистенции. Это можно сделать с помощью венчика или миксера. В отдельной миске смешайте пищевую соду с йогуртом. Подождите, пока смесь вспенится, и затем добавьте её к взбитым яйцам. Аккуратно влейте растительное масло, затем добавьте тёртый твёрдый сыр и, если используете, жёлтый сыр. Также добавьте измельчённые оливки. Всё хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно получиться гладким и однородным. Если необходимо, добавьте ещё немного муки. Вылейте тесто в подготовленную форму и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте пирог примерно 35-45 минут, или до тех пор, пока шпажка, вставленная в центр пирога, не будет выходить сухой. После того как пирог будет готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Это важно, чтобы он не развалился при извлечении из формы. Затем аккуратно переложите пирог на решётку, чтобы он полностью остыл.

Нарежьте пирог на порционные кусочки и подавайте к столу. Он прекрасно сочетается с чаем, кофе или другими напитками, уверяют авторы болгарского издания bgonair.bg.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

