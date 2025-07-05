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Тайна весенних вкусов: россияне кардинально меняют предпочтения в вине

ТОП-5 российских вин, которые стали хитами весны
2:01
Еда

Аналитики сети магазинов SimpleWine изучили, как меняются вкусы россиян в алкогольных напитках весной по сравнению с зимой. Весной люди стали больше покупать белые тихие вина — их доля выросла с 45% до 50%. При этом спрос на красные вина упал с 52% до 45%.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Весной люди также больше интересовались игристыми винами, такими как просекко, креманы и кава. Их доля в общем объеме продаж сети выросла с 24% зимой до 28% весной. Среди российских вин весной и зимой люди больше предпочитали розовые игристые вина, чем белые.

Среди самых популярных российских вин зимой в топ-5 вошли "Балаклава Резерв Розе" (Золотая Балка), "Южная Вертикаль Каберне Фран Премиум" (Chateau de Talu), "Сикоры Герц", "Локо Чимбали Оранж" и "Лефкадия Красное". Весной лидирующие позиции сохранили "Балаклава Резерв Розе" и "Сикоры Герц", появились новые популярные вина: "Спелая Роза" и "Семисам Резерв" (Шумринка). "Локо Чимбали Оранж" остался в числе фаворитов.

Средняя цена на российские игристые вина весной выросла на 22% — с 1700 рублей зимой до 2000 рублей весной. Цена на тихие вина увеличилась на 6% (с 2800 до 3000 рублей). В целом средняя цена на российские вина поднялась с 2700 до 2900 рублей. Продажи российских вин увеличились на 15%, особенно сильно вырос спрос на игристые вина — на 23%, сообщает Газета.Ru.

Перед летом люди стали больше покупать джин — его доля выросла с 13% до 15%. Как летом, так и зимой самыми популярными крепкими напитками остаются настойки и виски.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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