Тыква и томаты: два ингредиента, которые создают магию вкуса

Тыква по-гречески: как сохранить нежность и сочность овощей

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква по-гречески — прекрасный выбор для легкого вечернего блюда или овощного дополнения к основному. Благодаря короткому обжариванию и последующему запеканию с томатами, ломтики тыквы остаются нежными и сочными.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Ингредиенты

870 г мускатной тыквы (после очистки — 600 г),

450 г томатов,

14 г чеснока,

2-3 столовые ложки растительного масла,

1 чайная ложка сушеного базилика,

соль по вкусу, молотый черный перец (по желанию) по вкусу и веточка свежего базилика для украшения.

Приготовление

Очистите мускатную тыкву, удалив кожуру и семена. Нарежьте мякоть крупными кубиками, соразмерными одному укусу.

Разогрейте растительное масло в сковороде (жаропрочной со съемной ручкой) на сильном огне. Выложите тыквенные кубики и, регулярно перемешивая, обжаривайте около 5-6 минут, пока они не приобретут легкий золотистый оттенок.

Снимите сковороду с огня. Добавьте сушеный базилик, соль и, по желанию, свежемолотый черный перец. Тщательно перемешайте.

Томаты нарежьте крупными кубиками, примерно соответствующими размеру кубиков тыквы. Очистите зубчики чеснока и нарежьте их тонкими ломтиками.

Добавьте нарезанные помидоры, чеснок в сковороду с обжаренной тыквой. Влейте 70 мл воды и осторожно перемешайте все ингредиенты.

Поместите сковороду в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 25-30 минут, или пока помидоры не станут мягкими и готовыми.

Выложите готовое блюдо на сервировочную тарелку. При желании украсьте свежими листьями базилика и сразу подавайте.

Уточнения

Ты́ква муска́тная (лат. Cucurbita moschata) — травянистое растение семейства Тыквенные, вид рода Тыква.

