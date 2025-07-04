Тыква и томаты: два ингредиента, которые создают магию вкуса

Тыква по-гречески — прекрасный выбор для легкого вечернего блюда или овощного дополнения к основному. Благодаря короткому обжариванию и последующему запеканию с томатами, ломтики тыквы остаются нежными и сочными.
Очистите мускатную тыкву, удалив кожуру и семена. Нарежьте мякоть крупными кубиками, соразмерными одному укусу.
Разогрейте растительное масло в сковороде (жаропрочной со съемной ручкой) на сильном огне. Выложите тыквенные кубики и, регулярно перемешивая, обжаривайте около 5-6 минут, пока они не приобретут легкий золотистый оттенок.
Снимите сковороду с огня. Добавьте сушеный базилик, соль и, по желанию, свежемолотый черный перец. Тщательно перемешайте.
Томаты нарежьте крупными кубиками, примерно соответствующими размеру кубиков тыквы. Очистите зубчики чеснока и нарежьте их тонкими ломтиками.
Добавьте нарезанные помидоры, чеснок в сковороду с обжаренной тыквой. Влейте 70 мл воды и осторожно перемешайте все ингредиенты.
Поместите сковороду в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 25-30 минут, или пока помидоры не станут мягкими и готовыми.
Выложите готовое блюдо на сервировочную тарелку. При желании украсьте свежими листьями базилика и сразу подавайте.
Ты́ква муска́тная (лат. Cucurbita moschata) — травянистое растение семейства Тыквенные, вид рода Тыква.
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