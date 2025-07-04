Пирог с клубникой без замешивания: простой рецепт для домохозяек

Как приготовить пирог с клубникой без замешивания теста — лёгкий и быстрый рецепт

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о домашней выпечке, не требующей замешивания теста и сложной подготовки? Этот пирог с клубникой создается без яиц и утомительного вымешивания: просто соедините доступные компоненты, добавьте щедрую порцию ягод и отправьте в духовой шкаф.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный пирог

Необходимые продукты

Пшеничная мука — 110 г,

Крупа манная — 140 г,

Сахарный песок — 170 г,

Ванильный сахар — 8 г,

Разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом,

Сливочное масло — 60 г + немного для смазывания формы,

Молоко — 90 мл,

Клубника — 500-600 г (свежая, либо замороженная),

Сахарная пудра — для декорирования.

Приготовление

Соедините муку, манную крупу, сахар, ванилин и разрыхлитель. Это станет основой пирога — без лишних движений и замеса. Разделите получившуюся смесь на три части.

В одну часть добавьте охлажденное масло и перетрите до образования крошки — она станет аппетитной корочкой пирога.

Клубнику нарежьте дольками или слегка разморозьте, если используете замороженную. Выложите слоями в форму: сухая смесь — клубника — снова смесь — еще ягоды — и масляная крошка сверху. Осторожно полейте все молоком, чтобы пропитать каждый слой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 60 минут.

Дайте пирогу полностью остыть, затем охладите его в холодильнике — так вкус станет еще насыщеннее.

Перед подачей присыпьте верх сахарной пудрой. Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не любит возиться с тестом, но обожает летние ароматы клубники на кухне, передает sakh.online.

Уточнения

Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.

