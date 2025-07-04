Пирог с клубникой без замешивания: простой рецепт для домохозяек

Мечтаете о домашней выпечке, не требующей замешивания теста и сложной подготовки? Этот пирог с клубникой создается без яиц и утомительного вымешивания: просто соедините доступные компоненты, добавьте щедрую порцию ягод и отправьте в духовой шкаф.
Необходимые продукты
Пшеничная мука — 110 г,
Крупа манная — 140 г,
Сахарный песок — 170 г,
Ванильный сахар — 8 г,
Разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом,
Сливочное масло — 60 г + немного для смазывания формы,
Молоко — 90 мл,
Клубника — 500-600 г (свежая, либо замороженная),
Сахарная пудра — для декорирования.
Приготовление
Соедините муку, манную крупу, сахар, ванилин и разрыхлитель. Это станет основой пирога — без лишних движений и замеса. Разделите получившуюся смесь на три части.
В одну часть добавьте охлажденное масло и перетрите до образования крошки — она станет аппетитной корочкой пирога.
Клубнику нарежьте дольками или слегка разморозьте, если используете замороженную. Выложите слоями в форму: сухая смесь — клубника — снова смесь — еще ягоды — и масляная крошка сверху. Осторожно полейте все молоком, чтобы пропитать каждый слой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 60 минут.
Дайте пирогу полностью остыть, затем охладите его в холодильнике — так вкус станет еще насыщеннее.
Перед подачей присыпьте верх сахарной пудрой. Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не любит возиться с тестом, но обожает летние ароматы клубники на кухне, передает sakh.online.
Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.
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