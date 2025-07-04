Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионер с криминальным прошлым: история победителя Powerball из Кентукки
Медскан разместил дебютные облигации на Мосбирже
Двигатель не требует промывки? 3 случая, когда вам это действительно нужно
Важное открытие: недостаток витамина D и эректильные проблемы
Какой цвет выбрать для ванной: топ-5 оттенков, которые создают уют
Самые популярные регионы Италии по данным Google Trends в 2025 году
Ягоды клубники мельчают: 4 критические ошибки ухода, которые нужно исправить
Потрясающая находка: три сверхмассивные черные дыры в одной галактике
Гибель вице-президента "Транснефти" вызывает вопросы — что говорит полиция?

Пирог с клубникой без замешивания: простой рецепт для домохозяек

Как приготовить пирог с клубникой без замешивания теста — лёгкий и быстрый рецепт
1:55
Еда

Мечтаете о домашней выпечке, не требующей замешивания теста и сложной подготовки? Этот пирог с клубникой создается без яиц и утомительного вымешивания: просто соедините доступные компоненты, добавьте щедрую порцию ягод и отправьте в духовой шкаф.

Клубничный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный пирог

Необходимые продукты

Пшеничная мука — 110 г,

Крупа манная — 140 г,

Сахарный песок — 170 г,

Ванильный сахар — 8 г,

Разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом,

Сливочное масло — 60 г + немного для смазывания формы,

Молоко — 90 мл,

Клубника — 500-600 г (свежая, либо замороженная),

Сахарная пудра — для декорирования.

Приготовление

Соедините муку, манную крупу, сахар, ванилин и разрыхлитель. Это станет основой пирога — без лишних движений и замеса. Разделите получившуюся смесь на три части.

В одну часть добавьте охлажденное масло и перетрите до образования крошки — она станет аппетитной корочкой пирога.

Клубнику нарежьте дольками или слегка разморозьте, если используете замороженную. Выложите слоями в форму: сухая смесь — клубника — снова смесь — еще ягоды — и масляная крошка сверху. Осторожно полейте все молоком, чтобы пропитать каждый слой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 60 минут.

Дайте пирогу полностью остыть, затем охладите его в холодильнике — так вкус станет еще насыщеннее.

Перед подачей присыпьте верх сахарной пудрой. Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не любит возиться с тестом, но обожает летние ароматы клубники на кухне, передает sakh.online.

Уточнения

Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Какой цвет выбрать для ванной: топ-5 оттенков, которые создают уют
Важное открытие: недостаток витамина D и эректильные проблемы
Самые популярные регионы Италии по данным Google Trends в 2025 году
Ягоды клубники мельчают: 4 критические ошибки ухода, которые нужно исправить
Как приготовить пирог с клубникой без замешивания теста — лёгкий и быстрый рецепт
Потрясающая находка: три сверхмассивные черные дыры в одной галактике
Гибель вице-президента "Транснефти" вызывает вопросы — что говорит полиция?
Проблема дропперов в России: как закон поможет бороться с мошенничеством?
Фитнес-эксперты заявили: жиросжигающая зона пульса не гарантирует похудение
Премьер Венгрии обвинил украинские спецслужбы в вмешательстве в политику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.