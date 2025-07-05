Секретная клубничная выпечка, которая покорит всех: простой рецепт с изюминкой

Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето в самом разгаре, и пик клубничного сезона в самом расцвете. Сочные ягоды можно найти на каждом участке, а также купить в магазинах и на рынках. Многим нравится наслаждаться клубникой с молоком, добавлять её в творог или каши.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с клубникой

А ещё из этих сладких плодов можно приготовить невероятно вкусную клубничную выпечку, которая готовится легко и быстро.

Ингредиенты:

Творог 9% — 180 г.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Ванильный сахар — 8 г.

Сливочное масло — 120 г.

Мука — 350 г.

Клубника — 600 г.

Манка — 6 ч. л.

Приготовление

Начнём с теста. Протрите творог через сито, добавьте яйцо, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите песочное тесто. Сначала оно может показаться сухим, но через пару минут станет эластичным и мягким. Сформируйте из теста "колбаску", заверните её в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 20 минут. Подготовка начинки. Пока тесто охлаждается, промойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ягоды на половинки. Разделите тесто на шесть равных частей и раскатайте каждую в круглую лепёшку с помощью скалки. Посыпьте каждую лепёшку манкой (по 1 чайной ложке на одну), затем добавьте сахар и выложите в центр 2 столовые ложки клубники. Сформируйте открытые пирожки, слегка прищипнув края. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка смажьте их желтком и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Когда пирожки будут готовы, достаньте их из духовки и дайте немного остыть. По желанию можно украсить их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

