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Секретная клубничная выпечка, которая покорит всех: простой рецепт с изюминкой

Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех
2:07
Еда

Лето в самом разгаре, и пик клубничного сезона в самом расцвете. Сочные ягоды можно найти на каждом участке, а также купить в магазинах и на рынках. Многим нравится наслаждаться клубникой с молоком, добавлять её в творог или каши.

Пирог с клубникой
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

А ещё из этих сладких плодов можно приготовить невероятно вкусную клубничную выпечку, которая готовится легко и быстро.

Ингредиенты:

  • Творог 9% — 180 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 100 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Ванильный сахар — 8 г.
  • Сливочное масло — 120 г.
  • Мука — 350 г.
  • Клубника — 600 г.
  • Манка — 6 ч. л.

Приготовление

  1. Начнём с теста. Протрите творог через сито, добавьте яйцо, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите песочное тесто. Сначала оно может показаться сухим, но через пару минут станет эластичным и мягким. Сформируйте из теста "колбаску", заверните её в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 20 минут.
  2. Подготовка начинки. Пока тесто охлаждается, промойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ягоды на половинки. Разделите тесто на шесть равных частей и раскатайте каждую в круглую лепёшку с помощью скалки. Посыпьте каждую лепёшку манкой (по 1 чайной ложке на одну), затем добавьте сахар и выложите в центр 2 столовые ложки клубники. Сформируйте открытые пирожки, слегка прищипнув края.
  3. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка смажьте их желтком и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Когда пирожки будут готовы, достаньте их из духовки и дайте немного остыть. По желанию можно украсить их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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