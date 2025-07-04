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Аромат или размер? Что важнее для идеальной клубники — ответ агронома

5 признаков вкусной клубники: выбираем идеальную ягоду, как профессионал
3:03
Еда

Ярослав Абрамов, агроном и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании "Гродан" (бизнес-подразделение "РОКВУЛ"), дал рекомендации по выбору качественной клубники.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Первое, на что стоит обратить внимание, — внешний вид ягод. Большинство сортов клубники имеют красные ягоды, цвет которых может варьироваться от светло-красного до темно-бордового. Существуют и белые сорта, но они пока не так популярны.

Качественная клубника должна выглядеть ярко-красной, с равномерным оттенком и глянцевой поверхностью. Наличие зеленых или белых пятен указывает на незрелость, и даже если дать таким ягодам время, они не станут лучше. Избегайте клубники, которая выглядит слишком идеально: возможно, она обработана химическими составами для блеска и увеличения срока хранения. Такая клубника, вероятнее всего, будет невкусной. Также стоит избегать ягод с повреждениями, вмятинами или темными пятнами. Это может свидетельствовать о порче или неправильном хранении, напоминает Газета.Ru.

Размер клубники тоже важен, но не является решающим фактором. Крупные ягоды могут быть водянистыми и менее сладкими, в то время как мелкие и средние обычно более ароматные и вкусные. Размер зависит от сорта и условий выращивания. Например, клубника из теплицы может быть крупнее, но не обязательно вкуснее садовой.

"Главный индикатор свежести — аромат. У свежей клубники он сладкий, насыщенный и чувствуется на расстоянии. Если вы не ощущаете запаха, даже поднеся контейнер, значит клубника либо не созрела, либо лежит уже давно. Ягода без аромата чаще всего не выделяется и вкусом", — рассказал Абрамов.

Едва уловимый "химический" запах может указывать на использование консервантов, что делает клубнику менее полезной, добавил он.

Состояние чашелистиков тоже важно. У свежих ягод они ярко-зеленые и упругие. У сладких сортов чашелистики немного приподняты и слегка отстают от ягоды, у кислых — плотно прилегают. Пожухлые, высохшие или пожелтевшие чашелистики говорят о том, что клубника была собрана давно или неправильно хранилась. Также проверьте, насколько легко отделяется плодоножка: если отрывается с трудом, ягода свежая, если слишком легко — перезрела.

На ощупь качественная клубника должна быть упругой. Легкое надавливание не должно оставлять вмятин и вызывать выделение сока. Слишком твердая клубника может быть незрелой и кислой, а слишком мягкая — перезрелой. При покупке клубники в пластиковом контейнере переверните его и проверьте дно: раздавленные ягоды, сок или вода указывают на начало порчи.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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