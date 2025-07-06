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Джем для гурманов — как из трёх простых ингредиентов сделать банку гастрономического счастья

Рецепт малинового джема с вином без остатка алкоголя
2:18
Еда

Кто сказал, что джем — это просто сладкая намазка на хлеб? Этот рецепт больше похож на гастрономическую магию. Всего три ингредиента — малина, белое вино и сахар — превращаются в десерт, который хочется подать на фарфоровом блюдце с кружкой хорошего чая или ложкой сливок. Ароматный, терпкий, бархатный на вкус — такой джем заставляет замолчать даже самых болтливых за столом.

джем малиновый
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
джем малиновый

И да, алкоголь испарится в процессе варки — останется только легкая винная кислинка и утончённые нотки белого винограда. Идеально, если возьмёте пино гриджо, рислинг или совиньон блан. Но можно поэкспериментировать и со сладкими сортами — кому как нравится. Главное — не жалейте на вино, это не тот случай, когда можно взять "что подешевле".

Что потребуется

На 10 порций:

  • Малина — 1,3 кг

  • Сахар — 1 кг

  • Белое сухое вино — 150 мл

 

Как готовить — пошагово

1. Малину — в пюре

Переберите ягоды, вымойте и обсушите. Измельчите их погружным блендером до состояния пюре. Затем аккуратно протрите через сито — нужно получить чистый сок. Оставшийся жмых не выбрасывайте! Заверните в несколько слоёв марли, как мешочек, и перевяжите шпагатом.

2. Варим винный сироп

В медный таз или кастрюлю с толстым дном влейте вино, добавьте сахар. Помешивая деревянной ложкой, доведите до кипения на среднем огне. Положите в сироп марлевый мешочек с жмыхом и варите 20 минут на слабом огне.

3. Пришла очередь малинового сока

Выньте мешочек, выбросьте. В получившийся ароматный сироп влейте малиновый сок. Перемешайте до полной однородности и варите ещё 20 минут, помешивая. Джем должен загустеть.

4. Разливаем по банкам

Горячий джем разлейте по небольшим стерилизованным баночкам. Закрутите крышками, остудите до комнатной температуры. Храните в шкафу или холодильнике. Зимой будет чем удивить гостей и побаловать себя.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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