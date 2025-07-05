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Начинка под корочкой: куриные рулеты в сметане исчезают с тарелки первыми

Как приготовить куриные рулеты в сметанном соусе — 10 шагов
2:51
Еда

Вы только представьте: из духовки доносится тёплый грибной аромат, сыр тянется, а куриное филе буквально тает во рту. Этот рецепт — ваш верный союзник, если хочется порадовать гостей или семью чем-то особенным, но без ресторанной суеты на кухне.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Мягкое куриное филе, пикантная грибная начинка, немного сыра и чеснока — а финальный штрих даёт нежный сметанный соус, который делает блюдо по-настоящему сочным.

Что понадобится (на 4 порции):

  • 600 г куриной грудки

  • 250 г шампиньонов

  • 100 г репчатого лука

  • 2 зубчика чеснока

  • 120 г полутвёрдого сыра

  • 1 ст. л. майонеза

  • 2 ч. л. дижонской горчицы

  • 3 ст. л. растительного масла

  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • 150 г сметаны (18%)

  • 100 мл воды

  • 2 веточки тимьяна

  • 0,5 ч. л. чесночного порошка

  • Соль и перец — по вкусу

Для подачи:

  • петрушка — по вкусу

Как готовить: пошагово и понятно

1. Подготовим филе

Разрежьте каждую куриную грудку вдоль — получите четыре тонких пласта. Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до толщины примерно 6 мм. Приправьте солью и перцем.

2. Готовим начинку

Измельчите лук и чеснок. Грибы протрите влажной тканью и нарежьте мелко. Разогрейте половину масла на сковороде, обжарьте лук с чесноком 3-4 минуты, затем добавьте шампиньоны и жарьте ещё 6-7 минут, пока не испарится влага. Посолите и поперчите.

3. Формируем рулетики

Сыр натрите. В отдельной миске смешайте горчицу с майонезом. Смажьте этой смесью куриные пласты, посыпьте тёртым сыром и выложите на край начинку из грибов. Сверните в рулетики, края скрепите ниткой или зубочисткой.

4. Обжариваем

Разогрейте оставшееся масло и обжарьте рулеты до золотистой корочки со всех сторон. Затем переложите их в форму для запекания, уберите нитки или шпажки.

5. Соус и запекание

Смешайте сметану с водой, добавьте чесночный порошок, соль, перец и листики тимьяна. Залейте рулетики соусом. Запекайте в разогретой до 180-190 °C духовке 30-35 минут.

6. Подача

Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой. Получится ароматно, сочно и очень эффектно.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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