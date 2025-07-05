Начинка под корочкой: куриные рулеты в сметане исчезают с тарелки первыми

Вы только представьте: из духовки доносится тёплый грибной аромат, сыр тянется, а куриное филе буквально тает во рту. Этот рецепт — ваш верный союзник, если хочется порадовать гостей или семью чем-то особенным, но без ресторанной суеты на кухне.
Мягкое куриное филе, пикантная грибная начинка, немного сыра и чеснока — а финальный штрих даёт нежный сметанный соус, который делает блюдо по-настоящему сочным.
600 г куриной грудки
250 г шампиньонов
100 г репчатого лука
2 зубчика чеснока
120 г полутвёрдого сыра
1 ст. л. майонеза
2 ч. л. дижонской горчицы
3 ст. л. растительного масла
Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
Для соуса:
150 г сметаны (18%)
100 мл воды
2 веточки тимьяна
0,5 ч. л. чесночного порошка
Соль и перец — по вкусу
Для подачи:
петрушка — по вкусу
Разрежьте каждую куриную грудку вдоль — получите четыре тонких пласта. Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до толщины примерно 6 мм. Приправьте солью и перцем.
Измельчите лук и чеснок. Грибы протрите влажной тканью и нарежьте мелко. Разогрейте половину масла на сковороде, обжарьте лук с чесноком 3-4 минуты, затем добавьте шампиньоны и жарьте ещё 6-7 минут, пока не испарится влага. Посолите и поперчите.
Сыр натрите. В отдельной миске смешайте горчицу с майонезом. Смажьте этой смесью куриные пласты, посыпьте тёртым сыром и выложите на край начинку из грибов. Сверните в рулетики, края скрепите ниткой или зубочисткой.
Разогрейте оставшееся масло и обжарьте рулеты до золотистой корочки со всех сторон. Затем переложите их в форму для запекания, уберите нитки или шпажки.
Смешайте сметану с водой, добавьте чесночный порошок, соль, перец и листики тимьяна. Залейте рулетики соусом. Запекайте в разогретой до 180-190 °C духовке 30-35 минут.
Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой. Получится ароматно, сочно и очень эффектно.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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