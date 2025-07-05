Ленивая запеканка с фрикадельками: вкус ресторанный, а усилий — ноль

Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывают такие рецепты, что будто созданы для спасения — когда на пороге гости, а сил на кулинарные подвиги нет. Это один из них.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain картофельная запеканка

Тут не нужно стоять у плиты часами, выискивать экзотические продукты или вспоминать, где вы спрятали ту самую специйную баночку с названием на французском. Всё просто: пять привычных ингредиентов, духовка и немного хорошего настроения.

Что понадобится (на 4 порции)

400 г готовых фрикаделек

400 г рубленых томатов в собственном соку

200 г моцареллы

200 г риса

3 веточки свежего базилика

(+ соль и перец — по вкусу)

Как готовить: быстро, вкусно и без нервов

1. Разогреваемся!

Включите духовку на 200 °C. Жаропрочную форму для запекания слегка смажьте маслом. Моцареллу нарежьте кружочками, а базилик — мелко, отделив листья от стеблей.

2. Фрикадельки — на сцену

Разогрейте 3 ст. л. растительного масла в сковороде с антипригарным покрытием. Выложите фрикадельки в один слой и обжарьте около 5 минут. Главное — золотистая корочка, а не полная готовность.

3. Собираем всё в форму

В подготовленную форму засыпаем рис. Сверху — подрумяненные фрикадельки. Теперь делаем заливку: смешиваем рубленые томаты с 250 мл воды, солим и перчим по вкусу. Выливаем всё это в форму. Накрываем фольгой и в духовку на 10 минут.

4. Завершающий штрих

Снимаем фольгу. Раскладываем кружки моцареллы, посыпаем половиной базилика и снова отправляем запеканку в духовку — ещё на 25 минут. Перед подачей — оставшийся базилик сверху. Готово!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

