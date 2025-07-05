Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне переходят на мини-дома вместо квартир и ипотеки
Светлана Ходченкова попала в список Миротворца*: что стало причиной?
Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий
Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ
Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта
Зоопсихологи сообщили: наблюдение из окна важно для психического здоровья кошек
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой

Ленивая запеканка с фрикадельками: вкус ресторанный, а усилий — ноль

Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут
1:57
Еда

Бывают такие рецепты, что будто созданы для спасения — когда на пороге гости, а сил на кулинарные подвиги нет. Это один из них.

картофельная запеканка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
картофельная запеканка

Тут не нужно стоять у плиты часами, выискивать экзотические продукты или вспоминать, где вы спрятали ту самую специйную баночку с названием на французском. Всё просто: пять привычных ингредиентов, духовка и немного хорошего настроения.

Что понадобится (на 4 порции)

  • 400 г готовых фрикаделек

  • 400 г рубленых томатов в собственном соку

  • 200 г моцареллы

  • 200 г риса

  • 3 веточки свежего базилика
    (+ соль и перец — по вкусу)

Как готовить: быстро, вкусно и без нервов

1. Разогреваемся!

Включите духовку на 200 °C. Жаропрочную форму для запекания слегка смажьте маслом. Моцареллу нарежьте кружочками, а базилик — мелко, отделив листья от стеблей.

2. Фрикадельки — на сцену

Разогрейте 3 ст. л. растительного масла в сковороде с антипригарным покрытием. Выложите фрикадельки в один слой и обжарьте около 5 минут. Главное — золотистая корочка, а не полная готовность.

3. Собираем всё в форму

В подготовленную форму засыпаем рис. Сверху — подрумяненные фрикадельки. Теперь делаем заливку: смешиваем рубленые томаты с 250 мл воды, солим и перчим по вкусу. Выливаем всё это в форму. Накрываем фольгой и в духовку на 10 минут.

4. Завершающий штрих

Снимаем фольгу. Раскладываем кружки моцареллы, посыпаем половиной базилика и снова отправляем запеканку в духовку — ещё на 25 минут. Перед подачей — оставшийся базилик сверху. Готово!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии
То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем
Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание
Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике
Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.