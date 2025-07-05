Ленивая запеканка с фрикадельками: вкус ресторанный, а усилий — ноль

Бывают такие рецепты, что будто созданы для спасения — когда на пороге гости, а сил на кулинарные подвиги нет. Это один из них.
Тут не нужно стоять у плиты часами, выискивать экзотические продукты или вспоминать, где вы спрятали ту самую специйную баночку с названием на французском. Всё просто: пять привычных ингредиентов, духовка и немного хорошего настроения.
400 г готовых фрикаделек
400 г рубленых томатов в собственном соку
200 г моцареллы
200 г риса
3 веточки свежего базилика
(+ соль и перец — по вкусу)
Включите духовку на 200 °C. Жаропрочную форму для запекания слегка смажьте маслом. Моцареллу нарежьте кружочками, а базилик — мелко, отделив листья от стеблей.
Разогрейте 3 ст. л. растительного масла в сковороде с антипригарным покрытием. Выложите фрикадельки в один слой и обжарьте около 5 минут. Главное — золотистая корочка, а не полная готовность.
В подготовленную форму засыпаем рис. Сверху — подрумяненные фрикадельки. Теперь делаем заливку: смешиваем рубленые томаты с 250 мл воды, солим и перчим по вкусу. Выливаем всё это в форму. Накрываем фольгой и в духовку на 10 минут.
Снимаем фольгу. Раскладываем кружки моцареллы, посыпаем половиной базилика и снова отправляем запеканку в духовку — ещё на 25 минут. Перед подачей — оставшийся базилик сверху. Готово!
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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