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Из чего делают кремовую намазку с дымком и хрустом, которая исчезает первой

Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
1:56
Еда

Хрустящий хлеб, кремовая намазка с дымными нотками, лёгкая кислинка — звучит как закуска из гастробара. Но в действительности этот рецепт настолько простой, что справиться с ним может даже новичок. Всё, что потребуется, — базовые продукты и немного фантазии.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Продукты, которые найдутся на любой кухне

Основа рецепта — варёные яйца, бекон, маринованные огурчики и соусы. Никаких редких ингредиентов или заморочек с подачей.

Ингредиенты:

  • 2-3 яйца

  • 2-3 ломтика сырокопчёного бекона

  • маринованные корнишоны

  • майонез, сметана, горчица

  • соль, перец

  • ломтики хлеба (лучше — поджаренные)

Пошаговая техника

  1. Сварить яйца вкрутую, охладить, очистить.

  2. Отделить желтки от белков.

  3. Белки и огурчики нарезать мелкими кубиками.

  4. Бекон обжарить до хруста, затем измельчить.

  5. Желтки размять вилкой, смешать с майонезом, сметаной, горчицей, солью и перцем.

  6. Все компоненты соединить и перемешать до однородности.

  7. Выложить намазку на поджаренный хлеб и подавать.

Почему это работает

Эта закуска — пример правильного вкусового баланса:

  • кремовая консистенция + хруст бекона

  • дымный аромат + кислая нотка от корнишонов

  • прохладная текстура намазки + тёплый поджаренный хлеб

Такое сочетание превращает обычные продукты в универсальное блюдо, которое подойдёт и для утреннего кофе, и для праздничного фуршета.

Иногда самые яркие рецепты рождаются из простоты и контрастов. Этот вариант закуски — доказательство, что из холодильных остатков можно собрать нечто достойное ресторана. Всё дело в текстуре, температуре и грамотном сочетании вкусов.

Уточнения

Бутербро́д - закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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