В некоторых рецептах хлеба среди привычных компонентов вдруг появляется апельсиновый сок. Это выглядит неожиданно — особенно когда речь идёт не о кексе, а о классической буханке. Но сок здесь не ради аромата и не для экзотики. Он выполняет сразу несколько важных функций.
На первый взгляд кажется, что апельсиновый сок — это про вкус. Однако его главное назначение — улучшать структуру и работу теста.
Вот что делает сок в выпечке:
Замедляет брожение: кислота апельсина взаимодействует с дрожжами и даёт тесту больше времени для развития вкуса.
Усиливает клейковину: благодаря витамину C мука становится эластичнее, и тесто легче переносит подъём.
Улучшает подъём: даже без опары тесто с соком поднимается на 30% выше.
Смягчает ржаную муку: убирает горечь, особенно заметную в бородинском хлебе.
Чтобы хлеб получился действительно воздушным и ароматным, достаточно заменить 100 мл воды на сок. Особенно эффект заметен в ржаных рецептах.
Совет: добавляйте сок в тесто в самом начале замеса. Он быстро распределяется и начинает действовать ещё до расстойки.
Если требуется усилить эффект — сок можно сочетать с мёдом и оливковым маслом. Такая основа идеальна для мягких булочек, которые долго не черствеют.
Беспокоиться о том, что хлеб будет пахнуть апельсинами, не стоит. При выпекании цитрусовый аромат испаряется, остаётся лишь лёгкая свежесть, подчёркивающая вкус специй и злаков.
Хлеб на соке универсален:
его можно подавать с сыром, мёдом, мясом, вареньем — вкус подстраивается под сочетание.
Апельсиновый сок — не украшение рецепта. Это рабочий инструмент, делающий текстуру нежнее, мякиш выше, вкус глубже.
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.