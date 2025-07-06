Как питание влияет на гормоны и снижает риск развития рака молочной железы и простаты

Открытые данные крупного исследования вновь заставили заговорить о вегетарианстве. Согласно опубликованным результатам, употребление растительной пищи может снижать риск развития онкологических заболеваний. Но действительно ли диета способна защитить от рака?
"Масштабных исследований, подтверждающих связь рациона с онкологией, не так много", — объяснил доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.
Однако есть и обнадёживающие выводы.
"Хорошая новость в том, что ни одно крупное исследование не показало, что растительная пища увеличивает риск рака", — уточняет эксперт.
Но и противоположное утверждение — что отказ от мяса гарантирует защиту — было бы некорректным.
"Снижение риска, даже если оно зафиксировано, составляет доли процента", — поясняет Покровский.
Тем не менее, профессор отмечает: для ряда онкологических заболеваний связь с питанием прослеживается гораздо чётче.
"Люди, употребляющие достаточное количество клетчатки, реже сталкиваются с этим заболеванием", — говорит Покровский.
"Растительная диета влияет на уровень эстрогенов, что может играть профилактическую роль", — отмечает специалист.
Питание — лишь один из множества факторов, влияющих на здоровье. Но, как подчеркивает профессор, растительная диета точно не вредит, а при грамотном подходе — может стать частью профилактики, особенно при склонности к определённым видам рака.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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