Как питание влияет на гормоны и снижает риск развития рака молочной железы и простаты

Доктор Покровский: нельзя считать вегетарианство лечением от рака

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Открытые данные крупного исследования вновь заставили заговорить о вегетарианстве. Согласно опубликованным результатам, употребление растительной пищи может снижать риск развития онкологических заболеваний. Но действительно ли диета способна защитить от рака?

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Что говорят исследования

"Масштабных исследований, подтверждающих связь рациона с онкологией, не так много", — объяснил доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

Однако есть и обнадёживающие выводы.

"Хорошая новость в том, что ни одно крупное исследование не показало, что растительная пища увеличивает риск рака", — уточняет эксперт.

Но и противоположное утверждение — что отказ от мяса гарантирует защиту — было бы некорректным.

"Снижение риска, даже если оно зафиксировано, составляет доли процента", — поясняет Покровский.

Где растительная диета действительно важна

Тем не менее, профессор отмечает: для ряда онкологических заболеваний связь с питанием прослеживается гораздо чётче.

Рак толстой кишки

Наиболее убедительные данные касаются колоректального рака.

"Люди, употребляющие достаточное количество клетчатки, реже сталкиваются с этим заболеванием", — говорит Покровский.

Наиболее убедительные данные касаются колоректального рака. Рак предстательной железы

Исследования показали, что избыток насыщенных жиров может повышать риск агрессивных форм рака простаты.

Исследования показали, что избыток насыщенных жиров может повышать риск агрессивных форм рака простаты. Рак молочной железы

Это гормонозависимое заболевание, и рацион влияет на гормональный фон.

"Растительная диета влияет на уровень эстрогенов, что может играть профилактическую роль", — отмечает специалист.

Не панацея, но фактор

Питание — лишь один из множества факторов, влияющих на здоровье. Но, как подчеркивает профессор, растительная диета точно не вредит, а при грамотном подходе — может стать частью профилактики, особенно при склонности к определённым видам рака.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

