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Как питание влияет на гормоны и снижает риск развития рака молочной железы и простаты

Доктор Покровский: нельзя считать вегетарианство лечением от рака
2:02
Еда

Открытые данные крупного исследования вновь заставили заговорить о вегетарианстве. Согласно опубликованным результатам, употребление растительной пищи может снижать риск развития онкологических заболеваний. Но действительно ли диета способна защитить от рака?

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Что говорят исследования

"Масштабных исследований, подтверждающих связь рациона с онкологией, не так много", — объяснил доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

Однако есть и обнадёживающие выводы.

"Хорошая новость в том, что ни одно крупное исследование не показало, что растительная пища увеличивает риск рака", — уточняет эксперт.

Но и противоположное утверждение — что отказ от мяса гарантирует защиту — было бы некорректным.

"Снижение риска, даже если оно зафиксировано, составляет доли процента", — поясняет Покровский.

Где растительная диета действительно важна

Тем не менее, профессор отмечает: для ряда онкологических заболеваний связь с питанием прослеживается гораздо чётче.

  • Рак толстой кишки
    Наиболее убедительные данные касаются колоректального рака.
    "Люди, употребляющие достаточное количество клетчатки, реже сталкиваются с этим заболеванием", — говорит Покровский.
  • Рак предстательной железы
    Исследования показали, что избыток насыщенных жиров может повышать риск агрессивных форм рака простаты.
  • Рак молочной железы
    Это гормонозависимое заболевание, и рацион влияет на гормональный фон.
    "Растительная диета влияет на уровень эстрогенов, что может играть профилактическую роль", — отмечает специалист.

Не панацея, но фактор

Питание — лишь один из множества факторов, влияющих на здоровье. Но, как подчеркивает профессор, растительная диета точно не вредит, а при грамотном подходе — может стать частью профилактики, особенно при склонности к определённым видам рака.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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