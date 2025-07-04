Выпечка, которая не оставляет шансов другим десертам: пирог на кефире с ягодами

Ягодная выпечка — это не просто десерт, а способ влюбить в себя гостей с первого кусочка. Особенно если речь идёт о пироге на кефире с творожной начинкой и сезонными ягодами. Он получается нежным, ароматным, с лёгкой кислинкой и потрясающей текстурой. А главное — готовится проще, чем вы думаете.
Кефир — 1 стакан
Сода — 1 ч. л.
Сахар — 0,5 стакана (для теста)
Масло растительное — 300 мл
Пшеничная мука — 3 стакана
Творог — 400 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Сахар — 5 ст. л. (для начинки)
Ягоды — 3 горсти (любые по вкусу)
В миске соедините кефир и соду. Перемешайте и дайте постоять 3 минуты.
Добавьте яйцо и сахар, взбейте миксером до однородности.
Влейте масло, продолжайте взбивать.
Частями введите муку, тщательно перемешивая, пока не получится густое, но эластичное тесто.
В отдельной миске разомните творог с яйцом и сахаром. Взбейте до кремообразной массы.
Смажьте форму для запекания маслом, выложите тесто, равномерно распределите.
Сверху — творожную начинку. Разровняйте.
Украсьте ягодами, слегка вдавливая их в поверхность.
Выпекайте при 150 °C около часа.
Остудите, подавайте — и будьте готовы, что добавки попросят все.
Этот пирог — отличный способ порадовать близких без сложных манипуляций на кухне. Простые ингредиенты, нежное тесто, мягкая творожная начинка и сочные ягоды делают его идеальным десертом для любого повода. Готовится он небыстро, но результат полностью оправдывает ожидания: ароматный, мягкий и по-настоящему домашний. Даже если вы не любите возиться с выпечкой, этот рецепт изменит ваше мнение.
Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.
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