Выпечка, которая не оставляет шансов другим десертам: пирог на кефире с ягодами

Нежный пирог на кефире с ягодами: откройте секрет идеальной выпечки

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ягодная выпечка — это не просто десерт, а способ влюбить в себя гостей с первого кусочка. Особенно если речь идёт о пироге на кефире с творожной начинкой и сезонными ягодами. Он получается нежным, ароматным, с лёгкой кислинкой и потрясающей текстурой. А главное — готовится проще, чем вы думаете.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный пирог

Продукты

Кефир — 1 стакан

Сода — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 стакана (для теста)

Масло растительное — 300 мл

Пшеничная мука — 3 стакана

Творог — 400 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 5 ст. л. (для начинки)

Ягоды — 3 горсти (любые по вкусу)

Как приготовить

В миске соедините кефир и соду. Перемешайте и дайте постоять 3 минуты. Добавьте яйцо и сахар, взбейте миксером до однородности. Влейте масло, продолжайте взбивать. Частями введите муку, тщательно перемешивая, пока не получится густое, но эластичное тесто. В отдельной миске разомните творог с яйцом и сахаром. Взбейте до кремообразной массы. Смажьте форму для запекания маслом, выложите тесто, равномерно распределите. Сверху — творожную начинку. Разровняйте. Украсьте ягодами, слегка вдавливая их в поверхность. Выпекайте при 150 °C около часа. Остудите, подавайте — и будьте готовы, что добавки попросят все.

Этот пирог — отличный способ порадовать близких без сложных манипуляций на кухне. Простые ингредиенты, нежное тесто, мягкая творожная начинка и сочные ягоды делают его идеальным десертом для любого повода. Готовится он небыстро, но результат полностью оправдывает ожидания: ароматный, мягкий и по-настоящему домашний. Даже если вы не любите возиться с выпечкой, этот рецепт изменит ваше мнение.

Уточнения

Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.

