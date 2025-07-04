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Выпечка, которая не оставляет шансов другим десертам: пирог на кефире с ягодами

Нежный пирог на кефире с ягодами: откройте секрет идеальной выпечки
2:03
Еда

Ягодная выпечка — это не просто десерт, а способ влюбить в себя гостей с первого кусочка. Особенно если речь идёт о пироге на кефире с творожной начинкой и сезонными ягодами. Он получается нежным, ароматным, с лёгкой кислинкой и потрясающей текстурой. А главное — готовится проще, чем вы думаете.

Клубничный пирог
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный пирог

Продукты

  • Кефир — 1 стакан

  • Сода — 1 ч. л.

  • Сахар — 0,5 стакана (для теста)

  • Масло растительное — 300 мл

  • Пшеничная мука — 3 стакана

  • Творог — 400 г

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 5 ст. л. (для начинки)

  • Ягоды — 3 горсти (любые по вкусу)

Как приготовить

  1. В миске соедините кефир и соду. Перемешайте и дайте постоять 3 минуты.

  2. Добавьте яйцо и сахар, взбейте миксером до однородности.

  3. Влейте масло, продолжайте взбивать.

  4. Частями введите муку, тщательно перемешивая, пока не получится густое, но эластичное тесто.

  5. В отдельной миске разомните творог с яйцом и сахаром. Взбейте до кремообразной массы.

  6. Смажьте форму для запекания маслом, выложите тесто, равномерно распределите.

  7. Сверху — творожную начинку. Разровняйте.

  8. Украсьте ягодами, слегка вдавливая их в поверхность.

  9. Выпекайте при 150 °C около часа.

  10. Остудите, подавайте — и будьте готовы, что добавки попросят все.

Этот пирог — отличный способ порадовать близких без сложных манипуляций на кухне. Простые ингредиенты, нежное тесто, мягкая творожная начинка и сочные ягоды делают его идеальным десертом для любого повода. Готовится он небыстро, но результат полностью оправдывает ожидания: ароматный, мягкий и по-настоящему домашний. Даже если вы не любите возиться с выпечкой, этот рецепт изменит ваше мнение.

Уточнения

Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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