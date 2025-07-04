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Майонез в кексе, кофе в тесте: странные замены, которые меняют выпечку навсегда

Секреты пышных пирогов: чем газированная вода полезна в кулинарии
1:55
Еда

Почему у одних людей пироги получаются пышными и тающими во рту, а у других — жёсткими и сухими? Ответ — в неприметном ингредиенте, который стоит у вас на кухне, но о его силе вы, скорее всего, даже не догадываетесь.

Кулебяка
Фото: Design by Freepick by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кулебяка

Газированная вода — тайное оружие кулинара

Обычная минеральная вода с пузырьками делает тесто невесомым.
Добавьте её в блины — и забудьте о комочках и тяжёлой текстуре.
Замените молоко в оладьях — и получите хрустящую корочку с мягкой серединой.
Пузырьки создают пористую структуру, а блюда выходят лёгкими — даже без дрожжей.

Майонез в кексе и горчица в соусе

Привычные продукты играют необычные роли:

  • Майонез в шоколадном тесте заменяет яйца и масло. Кекс получается влажным, плотным и не крошится.

  • Горчица в сырном соусе усиливает вкус, не оставляя остроты.

  • Чайная ложка растворимого кофе в шоколадном пироге - не даст кофейного вкуса, но добавит глубины какао.

Мука — не всегда обязательна

  • Картофельный крахмал делает печенье рассыпчатым.

  • Пюре из тыквы придаёт брауни мягкость.

  • Тёртый кабачок в тесте для маффинов снижает жирность, сохраняя нежную текстуру.

Сода и соль — незаметные герои

  • Сода с лимонным соком, а не уксусом, делает пряники особенно мягкими.

  • Соль в десертах усиливает вкус сладкого и придаёт глубину.

  • Для глазури на пироге - смажьте его смесью молока и сахара перед выпечкой, и получите блестящую корочку.

Умейте доверять тесту

Даже если тесто кажется слишком жидким — не спешите исправлять.
Жидкое — хорошо для крепов, густое — для оладий.
Порой именно "неправильная" консистенция даёт неожиданный кулинарный успех.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ - прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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