Майонез в кексе, кофе в тесте: странные замены, которые меняют выпечку навсегда

Секреты пышных пирогов: чем газированная вода полезна в кулинарии

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему у одних людей пироги получаются пышными и тающими во рту, а у других — жёсткими и сухими? Ответ — в неприметном ингредиенте, который стоит у вас на кухне, но о его силе вы, скорее всего, даже не догадываетесь.

Фото: Design by Freepick by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кулебяка

Газированная вода — тайное оружие кулинара

Обычная минеральная вода с пузырьками делает тесто невесомым.

Добавьте её в блины — и забудьте о комочках и тяжёлой текстуре.

Замените молоко в оладьях — и получите хрустящую корочку с мягкой серединой.

Пузырьки создают пористую структуру, а блюда выходят лёгкими — даже без дрожжей.

Майонез в кексе и горчица в соусе

Привычные продукты играют необычные роли:

Майонез в шоколадном тесте заменяет яйца и масло. Кекс получается влажным, плотным и не крошится.

Горчица в сырном соусе усиливает вкус, не оставляя остроты.

Чайная ложка растворимого кофе в шоколадном пироге - не даст кофейного вкуса, но добавит глубины какао.

Мука — не всегда обязательна

Картофельный крахмал делает печенье рассыпчатым.

Пюре из тыквы придаёт брауни мягкость.

Тёртый кабачок в тесте для маффинов снижает жирность, сохраняя нежную текстуру.

Сода и соль — незаметные герои

Сода с лимонным соком , а не уксусом, делает пряники особенно мягкими.

Соль в десертах усиливает вкус сладкого и придаёт глубину.

Для глазури на пироге - смажьте его смесью молока и сахара перед выпечкой, и получите блестящую корочку.

Умейте доверять тесту

Даже если тесто кажется слишком жидким — не спешите исправлять.

Жидкое — хорошо для крепов, густое — для оладий.

Порой именно "неправильная" консистенция даёт неожиданный кулинарный успех.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ - прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

